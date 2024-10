El conflicte a Orient Pròxim, la Guerra d'Ucraïna... Aquests són els principals enfrontaments armats de l'actualitat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Ara mateix, tots els ulls estan sobre Orient Pròxim. El conflicte amb Israel, amb la seva ofensiva a Gaza i al Líban amb la resposta de l'Iran marquen l'agenda informativa mundial, convertint aquest sagnant conflicte bèl·lic en un focus d'atenció mediàtic. Tanmateix, no és l'únic conflicte armat actiu. Arreu del món hi ha diversos enfrontaments on la població civil pateix les crues conseqüències de la violència i la inestabilitat.

Cada un d'aquests conflictes compta amb les seves arrels històriques, polítiques i socials. A continuació, farem un repàs d'alguns dels conflictes més rellevants actualment més enllà del conflicte israelià,

Guerra a Ucraïna

El conflicte més visible i de més repercussió global és la invasió russa d’Ucraïna, reiniciada el febrer de 2022. Aquest conflicte té les seves arrels en les tensions geopolítiques entre Rússia i Occident, en especial per l’expansió de l’OTAN cap a l’est d’Europa. Rússia, sota el lideratge de Vladimir Putin, va justificar la invasió com una mesura de seguretat per evitar l’«amenaça» de l’OTAN a la seva frontera i protegir les comunitats rusoparlants de l’est d’Ucraïna. Tanmateix, la resposta ha estat devastadora, amb milers de morts, milions de refugiats i sancions internacionals que han afectat greument l’economia russa i mundial.

Realment, aquest conflicte no va iniciar el 2022. L'origen es remunta a la dissolució de la Unió Soviètica el 1991 i ha viscut altres punts de tensió com el 2014 amb l'annexió de Crimea per part de Rússia i la Guerra al Donbàs. L'enfrontament va reactivar-se amb l'entrada de forces armades russes en territori ucraïnès el febrer de 2022.

Imatge fixa extreta del vídeo del servei de premsa del Ministeri de Defensa rus en que que els militars russos disparaven armes remolcades.EFE

Conflicte al Sudan

El conflicte armat al Sudan, que va esclatar a gran escala l’abril de 2023, enfronta l’exèrcit sudanès contra el grup paramilitar Forces de Suport Ràpid (RSF). Ambdós busquen el control del país després de l’enderrocament del dictador Omar al-Bashir el 2019, el que va desencadenar una inestabilitat política prolongada. El conflicte ha portat a una greu crisi humanitària, amb més de 4 milions de desplaçats interns i un nombre creixent de morts enmig de bombardejos i enfrontaments en àrees urbanes com Khartum.

Imatge de diversos combatents a la Guerra Civil de Sudan.Wikimedia Commons

Guerra Civil al Iemen

El conflicte al Iemen, iniciat el 2014, enfronta al govern iemenita, avalat per una coalició liderada per l’Aràbia Saudita, contra els rebels huthis, un grup xiïta recolzat per l’Iran. Aquest conflicte ha causat una de les pitjors crisis humanitàries del món, amb milions de persones enfrontant fam extrema, col·lapse de serveis bàsics i una greu escassetat de medicines. Encara que hi ha hagut intents de negociacions i treves temporals, la pau encara sembla llunyana.

Soldats houthis patrullen durant una protesta en solidaritat amb el poble libanès i palestí a Sanà.EFE

Conflicte a Etiòpia (Tigray)

La regió de Tigray, al nord d’Etiòpia, ha estat escenari d’intensos combats des de novembre de 2020, quan el govern etíop va llançar una ofensiva contra les autoritats regionals del Front d’Alliberament Popular de Tigray (TPLF). El conflicte, que ha involucrat tropes d’Eritrea, ha portat a una catàstrofe humanitària, amb milers de morts i milions de persones necessitades d’assistència. Encara que hi va haver un acord de pau el 2022, la situació continua sent tensa i la reconstrucció del país enfronta enormes desafiaments.

Un home passa per un tanc destruït al carrer principal d'Edaga Hamus, a la regió de Tigray, a Etiòpia.Wikipedia

Conflicte a Myanmar

Des del cop militar el febrer de 2021, Myanmar s’ha sumit en una espiral de violència. La junta militar que va prendre el poder ha reprimit brutalment les protestes prodemocràcia i els grups ètnics insurgents han intensificat la seva lluita armada en diverses parts del país. Milers de persones han estat detingudes i assassinades en el que les Nacions Unides qualifiquen com a possibles crims contra la humanitat. A més, el conflicte ha exacerbat la crisi dels refugiats rohingyas, una minoria musulmana que ja patia persecució abans del cop.

Les FARDC i la MONUSCO reforcen la seva presència a Goma i als voltants després d'enfrontaments entre l'M23 i les tropes nacionals.Wikipedia

Crisi a Haití

Haití enfronta una crisi de seguretat des de la dècada de 2020, amb bandes armades que controlen àmplies zones de la capital, Port-au-Prince, i altres àrees. Aquesta situació ha creat un ambient de violència extrema, amb segrestos, assassinats i saquejos que afecten greument a la població civil. La falta d’un govern efectiu i la intervenció limitada de la comunitat internacional agreugen la crisi, que ha derivat en un estat d’emergència humanitària.

Pneumàtics incendiats pels manifestants a Hinche, febrer de 2019.Wikipedia

Aquests conflictes no només tenen efectes devastadors a les regions on passen, sinó que també generen repercussions globals en termes de migració, economia i estabilitat geopolítica. Les solucions diplomàtiques són esquives, i les comunitats afectades continuen patint les conseqüències de la guerra, mentre el món observa i, en alguns casos, intervé amb poc èxit a la recerca d’una resolució.