Spotify pateix una caiguda massiva

Aquest diumenge la plataforma de streaming de música Spotify ha patit una caiguda massiva que ha afectat a milers d'usuaris arreu del món. Des d'aquest matí, diverses persones han omplert de queixes les xarxes socials, on han explicat que no podien reproduir cançons, llistes de reproducció o fins i tot iniciar sessió als seus comptes.

El tema s'ha apoderat ràpidament de les xarxes com X, convertint-se en tendència gràcies a les queixes i els mems que han compartit els usuaris, diversos dels quals s'han viralitzat. La majoria expressen la desesperació dels usuaris davant aquest error tècnic, amb frases com «Jo quan Spotify ha caigut i he d'escoltar els meus pensaments de nou», que acompanyen imatges divertides com la de la granota Gustavo mostrant-se trista mentre s'aferra a un telèfon mòbil.

Entre les protestes més comunes destaquen la impossibilitat de carregar el catàleg de música i la interrupció constant de les cançons. A més, altres persones han explicat que ni tan sols poden accedir a l'aplicació o la web, ja que el servidor no carrega, quedant infinitament a la pantalla d'inici.