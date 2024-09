Israel assegura haver matat el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Israel assegura que ha matat el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. L'exèrcit israelià va atacar ahir divendres el sud de Beirut amb un bombardeig aeri i va ensorrar sis edificis residencials, on es trobaria amagat el quarter general de Hezbollah. «Hassan Nasrallah ja no podrà terroritzar més el món», han afirmat les Forces de Defensa d'Israel (FDI) a X.

Les FDI han donat per mort Nasrallah i altres líders de Hezbollah, com el comandant del Front Sud, Ali Karki, en un atac aeri a la zona de Dahieh de Beirut que va provocar un mínim de sis persones mortes i 91 de ferides. En paral·lel, Israel continua els seus atacs contra el sud de la capital i altres punts del país per «acabar amb les cèl·lules terroristes de Hezbollah».

El govern hebreu liderat per Benjamin Netanyahu acusa Nasrallah de «l'assassinat de molts civils i soldats israelians, i de la planificació i execució de milers d'activitats terroristes». «L'organització terrorista Hezbollah, encapçalada per Hassan Nasrallah, es va unir el 8 d'octubre a l'organització terrorista Hamàs en la seva guerra contra Israel», han recalcat les Forces de Defensa d'Israel en un comunicat.

«Des de llavors, Hezbollah ha seguit amb els seus atacs continuats i no provocats contra els ciutadans de l'Estat d'Israel, arrossegant el Líban i tota la regió a una escalada bèl·lica més àmplia», han criticat les FDI.«Continuarem operant contra qualsevol persona que promogui i participi en el terrorisme contra l'Estat d'Israel i el seu poble», ha conclòs l'exèrcit israelià.