Brussel·les autoritza la vacuna contra el virus del mpox a adolescents de 12 a 17 anys

La Comissió Europea ha anunciat aquest divendres que amplia l’autorització de la vacuna contra la verola del mico (mpox), Imvanex, als adolescents d’entre 12 i 17 anys. Aquesta vacuna és l’única autoritzada actualment a la Unió Europea, i fins ara només estava disponible per als adults.

La decisió s’ha pres sota la recomanació de l’Agència Europea de Medicaments (EMA), tot i que tal com assegura la comissària de Salut i Seguretat Alimentària, Stella Kyriakides «el risc global d’infectar-se amb mpox per a la població de la UE és baix». Amb tot, la institució vol continuar «treballant a nivell de la UE per garantir una bona preparació».

Actualment, la recomanació de vacunar és només per a grups de risc. Aquesta vacuna ja va ser autoritzada per primera vegada a la Unió Europea l’any 2013 i ampliada de nou al 2022 per ser distribuïda també contra el mpox. Donada la seva importància, sobretot a l’Àfrica, l’Agència Europea de Medicaments (EMA) ha cregut oportú donar una alta prioritat a fer accessible Imvanex als adolescents de 12 a 17 anys.

D’altra banda, l’EMA està treballant amb els reguladors africans per tal de donar resposta als brots a la regió. «Juntament amb el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC), continuarem treballant amb els estats membres, l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la Unió Africana, inclòs el Centre Africà per al Control i la Prevenció de Malalties (Africa CDC) així com altres socis per ajudar frenar la propagació del mpox al continent africà», afirma la comissària de Salut i Seguretat Alimentària, Stella Kyriakides. Aquesta «cooperació global» pretén «superar les emergències sanitàries» i garantir «una bona preparació» europea. Actualment, la vacunació només està recomanada a grups de risc, i no a la població general.