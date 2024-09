L’FBI investiga un possible intent d’assassinat contra Trump a Florida

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FBI investiga un tiroteig a prop del club de golf de Donald Trump a Florida com un possible intent d’atemptat contra el candidat republicà a la presidència dels Estats Units. Segons han informat diversos mitjans nord-americans, un home amb un fusell AK47 ha estat detingut en les proximitats del club de golf del magnat a West Palm Beach, on justament l’expresident estava jugant a golf. Trump ha sortit il·lès del tiroteig entre el sospitós i la policia, però ha estat traslladat a un lloc segur per precaució. El camp de golf ha estat tancat immediatament.

Segons ha explicat el xèrif de Palm Beach, agents del servei secret han detectat un home armat i que en el moment que s'hi han adreçat, ha deixat anar l'arma i ha fugit. Poca estona després ha estat detingut.

Les primeres informacions apuntaven que s'havia produït un tiroteig entre els serveis secrets i el detingut a l'exterior del camp de golf, però no hi ha confirmació oficial d'aquest fet.

Trump ha emès un comunicat de premsa en què assegura que es troba bé i on afegeix «Res m'aturarà. Mai em rendiré». En aquest mateix comunicat, Trump assegura que sí que hi ha hagut un tiroteig previ a la detenció.

Joe Biden i la candidata del Partit Demòcrata, Kamala Harris, s'han afanyat a fer missatges de suport a Trump i Harris ha condemnat els fets i ha dit que «la violència no té espai als EUA». Aquest podria ser el segon intent d’assassinat contra Trump, després del del juliol durant un míting electoral.