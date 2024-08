Un avió amb 62 persones a bord s’estavella en una ciutat propera a São Paulo

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Un avió amb 62 persones a bord s'ha estavellat aquest divendres en una zona residencial en el municipi brasiler de Vinhedo, a l’estat de São Paulo, ha informat en un comunicat l’aerolínia Voepass. Segons l’aerolínia, en l’aparell, un bimotor de model ATR-72-500 que feia el trajecte entre la ciutat de Cascavel i São Paulo, viatjaven 58 passatgers i quatre tripulants.

Voepass ha afirmat que encara no sap com va ocórrer l’accident i que desconeix quina és la situació dels passatgers. Set equips de bombers han estat mobilitzats per atendre l’accident, segons el Cos de Bombers local, que tampoc no ha aclarit si hi havia víctimes.

Vídeos publicats en xarxes socials mostren l’aeronau caient mentre dona voltes sobre si mateixa abans de desplomar-se enmig d’un gran terrabastall i molt a prop d’algunes cases. Segons la web especialitzada Flightradar, l’avió havia realitzat dos vols més durant el matí d’aquest divendres abans d’estavellar-se.

