La davallada en el consum de làctics provoca un dèficit de iode entre els europeus

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha alertat que la davallada en el consum de productes làctics està provocant un dèficit de iode entre els europeus. A parer de l'organització, la popularitat i la disponibilitat creixents d'alternatives vegetals a fonts essencials de iode com la llet, els làctics i el peix està contribuint a una ingesta insuficient d'aquest element «persistent i incrementada», d'acord amb un estudi de l'OMS i de la Xarxa Global del Iode (IGN per les sigles en anglès).

Aquest fet, afegeix l'entitat, incrementa els riscos per a la salut de la població, especialment per a les dones durant l'embaràs, que tenen necessitats més altes d'aquest oligoelement.

Segons subratlla l'OMS, la ingesta de iode és especialment important per al desenvolupament del cervell del fetus abans i durant l'embaràs. «El canvi cap a alternatives vegetals als làctics, particularment entre les dones, que ja afronten riscos més alts de deficiències de iode i malalties de les tiroides que els homes, és preocupant especialment en països que tenen la llet com a font de iode, atès que moltes alternatives als làctics no en contenen», ha afirmat Hans Henri P. Kluge, director regional per a Europa de l'OMS.

La sal iodada continua essent l'estratègia principal per assegurar la ingesta de iode adequada a la regió, però això, subratlla l'OMS, també està afectat pels canvis en la dieta i en l'estil de vida. Els aliments produïts o cuinats fora de casa, com el pa, la carn processada o els menjars preparats són ara les fonts principals de la ingesta de sal a la dieta occidental, fins a entre un 70% i un 80% del total. Però segons l'OMS, enquestes recents assenyalen que només el 9% de la sal que s'utilitza als productes alimentaris processats a Alemanya és iodada, percentatge que puja al 34% a Suïssa.

Tenint en compte aquest escenari, des de l'OMS es demana als països «estratègies més flexibles» per protegir la població de la deficiència en la ingesta de iode, «incloses polítiques per a l'ús de sals iodades en els aliments processats i la integració de mesures per a la reducció de sal i la iodització de la sal», en paraules de Gauden Galea, assessor estratègic de l'OMS per al director regiona.

