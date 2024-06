Julian Assange queda en llibertat després d'arribar a un pacte amb els Estats Units

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha quedat en llibertat aquest dilluns després d'arribar a un acord amb els Estats Units, que encara s'ha de concretar, segons ha informat WikiLeaks i la seva dona a través de les xarxes socials. Assange va sortir de la presó de màxima seguretat de Belmarsh aquest dilluns al matí, després d'haver-hi passat més de cinc anys.

Segons WikiLeaks, el Tribunal Superior de Londres li va concedir la llibertat sota fiança i va ser posat en llibertat a l'aeroport d'Stansted durant la tarda, on hauria agafat un avió per sortir del Regne unit. Segons les mateixes fonts, aquest és el resultat d'un llarg període de negociacions amb el Departament de Justícia dels Estats Units.

Segons informen els mitjans britànics, Assange -acusat per part dels Estats Units de fins a 18 delictes contra la Llei d'Espionatge nord-americana- ha decidit declarar-se culpable d'un delicte que comporta una pena màxima de 10 anys de presó. Amb aquesta acció, s'espera que el fundador de Wikileaks comparegui davant la justícia i sigui condemnat a cinc anys. No obstant això, els tribunals donarien per complida la condemna i Assange quedaria en llibertat, ja que durant els últims cinc anys ha estat ingressat en una presó al Regne Unit a l'espera d'una possible extradició.

«Julian Assange és lliure», ha publicat aquest dimarts el compte de Wikileaks en un missatge a X, acompanyat d'un text on s'informa que l'activista ja ha agafat un vol des de l'aeroport londinenc d'Stansted després de 1.901 dies empresonat. En el mateix missatge, Wikileaks apunta que la llibertat d'Assange és el resultat «d'una campanya global des de les organitzacions de base [...] fins a les Nacions Unides» que va aconseguir crear «un espai per a un llarg període de negociacions amb el Departament de Justícia dels Estats Units». «La llibertat de Julian [Assange] és la nostra llibertat», conclou l'escrit, acompanyat d'un vídeo on es pot veure el programador australià sent traslladat a l'aeroport o pujant a un avió per tornar a casa.

Documents classificats

Des del portal Wikileaks, Assange va publicar l'any 2010 milers de documents classificats del Departament d'Estat dels Estats Units vinculats a conflictes com la guerra de l'Afganistan, la major filtració des dels Papers del Pentàgon. Això el va obligar a refugiar-se el Regne Unit, on l'any 2012 l'ambaixada de l'Equador a Londres li va concedir asil polític.

Després de set anys residint al mateix espai, l'any 2019 va ingressar a la presó de màxima seguretat de Belmarsh (Londres) pendent d'una possible extradició als Estats Units. Al llarg dels últims anys, però, la justícia britànica va denegar les peticions que s'emetien des del país nord-americà perquè Washington no oferia prou garanties que l'activista tindria un judici just si finalment era jutjat en territori estatunidenc.

