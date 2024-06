Mor un turista alemany després de caure des de la muralla de la Catedral de Mallorca

Un home ha mort a la matinada d’aquest dimecres després de precipitar-se des de la muralla de la Catedral de Santa María -La Seu-, a Palma de Mallorca. Es tractava d’un turista alemany de 45 anys, que hauria caigut sobre una carpa a la plaça de Ses Voltes des del mur.

Segons ha avançat el diari local Crònica Balear, la veu d’alarma va ser donada sobre les 2:00 hores per l’equip de producció d’una pel·lícula que s’està rodant a Palma, que van avisar al servei d’Emergències 112 de l’ocorregut.

Uns 50 minuts intentant reanimar-lo

Ràpidament, es van desplaçar fins el lloc dos ambulàncies del SAMU 061 i la Policia Nacional. Els sanitaris es van trobar l’home en parada cardiorespiratòria i van començar a reanimar-lo, però, després d’uns 50 minuts de maniobres, no van poder salvar la seua vida i van acabar certificant la seva mort.

El mort no portava la seva documentació a sobre, però va poder ser posteriorment identificat perquè havia deixat la seva cartera i un portàtil a prop, tal com assenyala el diari Última Hora. Per la seva part, el Grup d’Homicidis i la Policia Científica de la Nacional s’han fet càrrec de la investigació dels fets, per avaluar si es tracta d’una caiguda o d’un possible fet criminal.

