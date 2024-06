El CIS retalla la distància entre PSOE i PP i pronostica l'entrada amb força de 'Se acabó la fiesta'

El PSOE i el PP escurcen la seva distància a la recta final de la carrera del 9-J. Segons l'enquesta del CIS difosa aquest dilluns, els socialistes tenen una intenció de vot d'entre el 31,6 i el 33,2%. Això suposa un retrocés respecte a l'anterior estudi, que els atorgava entre el 32,8 i el 35,2% dels sufragis.

En el cas del PP, obté un 28,3-30,5%, xifra superior al 27,9-30,2% que els donava el CIS de finals de maig. L'estudi també pronostica l'entrada amb força d'una nova formació ultra, denominada 'Se Acabó La Fiesta', que salta a la cinquena posició amb una forquilla d'entre el 4,9 i el 5,7% dels vots. Pel que fa a les formacions sobiranistes, tant Ara Repúbliques (ERC-Bildu-BNG) com Junts perden posicions respecte a l'anterior onada.

L'enquesta, que en aquesta ocasió no ofereix una projecció d'escons, dona a la coalició multipartits integrada pels republicans una estimació d'entre el 3,7 i el 4,1% dels sufragis. Això suposa una caiguda en comparació a l'estudi del 23 de juliol, quan els atorgava una intenció del 3,9-5%. En el cas de Junts, la caiguda és similar, i en unes setmanes passa d'una intenció de vot d'entre 2,2 i el 3% a una que vorejaria l'1,5%.

La irrupció de 'Se Acabó La Fiesta', una agrupació d'electors de to antipolític i liderada per l'influenciador Luis Alvise, no tindria un impacte directe en Vox, que guanya intenció de vot i passa del 8,6-10,1% de l'anterior enquesta al 9,9-11% actual.

Pel que fa al duel entre Sumar i Podem, s'estaria resolent amb baixades per les dues formacions. En el cas dels de Yolanda Díaz, passen del 5,9-7,2% de fa unes setmanes al 5,4-7,1% actual. De la mateixa manera, la llista liderada per Irene Montero passa del 4,4-5,4% de finals de maig al 3,6-3,9 actual.

Caiguda de Ciutadans i el PNB

En plena recta final de la campanya, l'organisme que dirigeix Félix Tezanos també pronostica alguns moviments a la part baixa de la seva taula d'estimacions. Per un costat, la coalició que lideren el PNB i Coalició Canària (CEUS) passa de l'1,1-1,6% a una forquilla que posaria en perill la seva entrada a l'Europarlament, amb entre un 1 i un 1,3% dels vots.

En el cas de Ciutadans també perdria terreny. L'anterior onada del CIS europeu li atorgava una estimació d'entre l'1,8 i el 2,6% dels vots, i fins a dos eurodiputats. Ara, en canvi, situa la llista que lidera Jordi Cañas en darrera posició amb entre un 0,7 i un 1,2% dels vots del 9-J.

