Els dotze jurats, set homes i cinc dones, del judici penal a Nova York contra l’expresident dels EUA Donald Trump (2017-2021) van determinar aquest dijous que el magnat és «culpable» dels càrrecs per delictes greus de falsificació de registres comercials per protegir la seva cursa presidencial el 2016.

L’exmandatari afrontava 34 càrrecs per delictes greus de falsificació de registres comercials, tots relacionats amb el reembors al seu advocat per pagar el 2016 un total de 130.000 dòlars a l’actriu porno Stormy Daniels per silenciar una suposada relació sexual el 2006.

Trump, que aquest dijous va aparèixer amb una corbata blava i un pin amb la bandera dels Estats Units, va rebre la notícia amb les celles arrufades i cara trista.

Al carrer, al costat del tribunal, els partidaris i detractors de Trump s’estan embolicant en alguns casos en baralles a crits, però sense arribar a la violència, des que es va fer públic el veredicte. Alguns ploren però d’altres victoregen la Justícia. Els dos grups estan separats per tanques.

Ell sempre ha defensat la seva innocència i ha qualificat en múltiples ocasions aquest procés com una caça de bruixes que busca interferir a la seva campanya per les presidencials de novembre vinent, on ja és el virtual candidat republicà i s’enfrontarà al president actual, el demòcrata Joe Biden.

El republicà, de 77 anys, es va convertir en el primer exmandatari de la història dels EUA a ser condemnat en un judici penal, així com en el primer candidat d’un partit important que es postula a la presidència sent declarat un delinqüent.

El jutge Juan Merchan va agrair al jurat, que va deliberar el cas durant dotze hores, la seva feina i atenció durant aquest mes i mig que han estat lluny de la seva família i feina.

