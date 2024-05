Un zoològic enganya al públic tenyint gossos per fer-los passar per pandes

Surrealista succés ocorregut en el zoològic de Taizhou, a la província de Jiangsu, a la Xina, on els turistes que es van apropar fins el recinte van poder observar in situ que, el que semblaven uns pandes, en realitat eren uns gossos als que havien tenyit el seu pelatge.

Aquesta va ser la decisió a la qual va arribar el zoo per intentar 'captivar' els seus visitants. Una acció que ha generat controvèrsia al país asiàtic i la resta del món que acusen al recinte de maltractament animal. El zoològic en qüestió va anunciar una nova exhibició en la qual presentava dos petits pandes, una cosa que va aconseguir retenir l’atenció dels allà presents. Però aviat es va veure que era tot un engany.

Els animals, que es van incorporar al zoològic el passat 1 de maig, van ser anunciats com una «nova espècie» de pandes, però res més lluny de la realitat. I és que, malgrat que van ser definits pel zoo com a «gossos panda», que consisteix en gossos que naixen amb un pelatge similar al d’aquest tipus d’os, el cert és que, en aquest cas, es tracta de dos gossos als quals se’ls va tenyir el pelatge per fer-los passar per pandes.

El recinte, tanmateix, s’ha defensat de les crítiques: «La idea de tenyir gossos per convertir-los en pandes va sorgir d’internet», va admetre Liu Qiuming, un treballador del zoològic. «Això és per augmentar la diversió del zoològic i augmentar el número de visitants», va explicar. Així mateix, va admetre que el zoològic no està en condicions de tenir pandes reals entre els seus animals perquè no compten amb les dimensions òptimes per allotjar l’esmentat animal.