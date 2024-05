Un jove de 14 anys salva els seus companys en maniobrar l’autobús escolar en el qual viatjaven

Un jove de 14 anys ha salvat diversos estudiants d’un col·legi dels Estats Units després de controlar l’autobús escolar en el qual viatjaven. Els fets es remunten al passat 24 d’abril, quan la conductora va perdre el coneixement durant el trajecte, i va ser l’adolescent Acie Holland III qui es va encarregar de maniobrar el vehicle per evitar un accident.

Segons ha informat The Washington Post, l’adolescent estava a l’autobús amb uns altres 14 companys quan va veure que la conductora no girava cap al seu carrer i continuava accelerant. Va ser llavors quan el vehicle va començar a girar cap al carril contrari.

Així, Acie Holland III, en veure que la dona estava inconscient, va decidir aixecar-se del seu seient i córrer cap a la zona de la conductora. Una vegada allà va retirar el peu de la dona del pedal d’acceleració, i va començar a trepitjar el fre maniobrant el vehicle per tornar-lo al seu carril. En una entrevista amb TMJ4News, el jove explica que tenia por però alhora volia «assegurar-se que tothom estava bé».

Una vegada aturat el vehicle, el jove va trucar a la Policia per informar de la situació, mentre que demanava els seus companys que avisessin els seus pares de l’incident. Després d’això, va baixar de l’autobús per avisar la seva àvia del que havia succeït, doncs és infermera i podria servir d’ajuda, segons han informat els mitjans locals.

Va ser llavors quan la conductora va recuperar la consciència i va poder trucar ella mateixa a la companyia d’autobusos perquè enviessin una altra persona per finalitzar la ruta prevista. Segons ha comentat el pare d’Acie Holland III als mitjans, se sent molt orgullós del seu fill per haver actuat d’aquesta forma en una situació d’emergència. L’home treballa sovint amb cotxes i és així com el nen va saber el que havia de fer.

La directora del col·legi, Anna Young, i la resta d’alumnes que anaven al vehicle han felicitat el jove per la seva valentia. Young també ha confirmat que la conductora ha demanat disculpes als estudiants i després d’això va ser traslladada a urgències per comprovar el seu estat de salut.

