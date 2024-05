Una dona mor en caure d’una tirolina mentre li gravaven les seves nebodes: estava suspesa a una altura de 40 metres

Un terrible accident va commocionar aquest diumenge a la localitat de Bema, als Alps Orobios, Itàlia. Una dona de 41 anys va morir en caure d’una tirolina de la instal·lació esportiva Fly Emotion. Segons ha avançat aquest diumenge Corriere della Sera, la víctima, Ghizlane Moutahir, s’hauria desenganxat de l’arnès a una altura de 40 metres mentre volava a una velocitat de 120 quilòmetres per hora.

Moutahir hauria caigut al bosc davant de la mirada de les seves nebodes, que gravaven el moment amb el mòbil després d’haver realitzat el vol. Elles van ser les que van donar la veu d’alarma i pocs minuts després van arribar el seu marit i les seves germanes, que també es trobaven a la zona.

Pel que sembla i segons l’esmentat diari, els fets es van produir cap a les 12.30 hores i al lloc es van desplaçar els Tècnics de Salvament Alpí de Morbegno, els Bombers i els pèrits de la Guardia di Finanza, encarregats de la investigació, ja que encara es desconeixen les causes de per què l’arnès es va deixar anar.

Segons les primeres reconstruccions, la dona hauria frenat bruscament poc abans de l’arribada, quedant-se suspesa i terroritzada, i hauria tret els peus dels estreps de seguretat, encara que queden per aclarir les causes per les quals l’arnès es va descordar.

Ruptura a les corretges

Les autoritats creuen que l’accident podria deure’s a una ruptura de les corretges o un error de col·locació de l’equip a la sortida, ja que és improbable que pogués desprendre’s per si sol. L’empresa Fly Emotion permet als turistes, a través d’una corda suspesa sobre el buit a 230 metres sobre el nivell del mar, passar des de la ciutat de Bema a l’altre costat de la muntanya, fins Albaredo, sobrevolant San Marco.

La instal·lació és l’únic sistema a Itàlia que permet volar en dues rutes diferents, una d’anada i una altra de tornada, subjectes amb un arnès especial a un carro que llisca al llarg d’un cable d’acer. Inaugurat el 2011, l’any passat va registrar més de 15 mil visitants.