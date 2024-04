Ja es pot sol·licitar el vot per correu per a les eleccions europees del 9 de juny

A partir d'avui dimarts es pot sol·licitar el vot per correu per a les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny. Es podrà fer fins al 30 de maig de manera telemàtica des de la web de Correus o presencialment en qualsevol oficina postal. Entre el 16 d'abril i el 2 de maig coincidiran oberts els terminis per demanar el vot per correu amb les eleccions al Parlament del 12-M.

Per sol·licitar el certificat de manera telemàtica, l'interessat ha d'acreditar la seva identitat amb signatura electrònica. I si s'opta per anar presencialment a una oficina s'ha de tenir en compte que ho ha de fer personalment cada elector acreditant la seva identitat a excepció dels casos de malaltia o discapacitat.

Per evitar cues, també es pot demanar cita prèvia a través de l'app, la web de Correus o l'Oficina Virtual.

A partir del 20 de maig, les persones que hagin fet la sol·licitud rebran la documentació necessària per exercir el vot per correu. El termini per dipositar el vot per correu per a les eleccions europees acabarà el 5 de juny.

Per la de diferenciar el vot per correu de les eleccions al Parlament del 12-M i les europees del 9-J, Correus ha acordat mesures per distingir els dos processos. Les sol·licituds portaran adherides una etiqueta de Parlament Europeu o Parlament de Catalunya, segons quin procés electoral correspongui.