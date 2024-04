Uns agents disparen 96 trets en un minut a un home que van aturar per no portar cinturó

Uns agents de la Policia de Chicago van disparar 96 trets en un minut a un jove de 26 anys que van aturar durant un control de trànsit per no portar cinturó. Ara, la Policia investiga si els oficials van utilitzar força excessiva, encara que els agents defensen que el conductor, identificat com Dexter Reed, al qual van donar l’alto per no portar posat el cinturó de seguretat, va obrir foc contra els agents primer.

El tiroteig va ocórrer al veïnat Garfield Park de la ciutat el 21 de març. Dimarts, l’Oficina Civil de Responsabilitat Policial de Chicago va publicar els vídeos de les càmeres. En el vídeo es pot veure un oficial que s'apropa al conductor d’un vehicle blanc amb vidres foscos. I li dona diverses ordres abans que esclatin els trets.