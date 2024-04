Almenys 38 migrants moren en enfonsar-se una embarcació a la costa de Djibouti

Almenys 38 migrants han mort en enfonsar-se l’embarcació en la qual navegaven davant la costa de Djibouti, ha informat aquest dimarts l’Organització Internacional per a les Migracions (OIM).

«S’han recuperat 38 cossos, inclosos nens, després d’un tràgic naufragi davant la costa de Djibouti, en el qual almenys unes altres sis persones estan desaparegudes i es presumeixen mortes,» ha assenyalat l’OIM en el seu compte de la xarxa social X.

L’agència de l’ONU va afirmar que «22 supervivents estan sent assistits» per aquesta organització i les autoritats locals del petit país de la Banya de l’Àfrica, encara que no va precisar quan va passar la tragèdia o el destí al qual es dirigien les víctimes.

«Això es suma als gairebé 1.000 migrants morts i desapareguts registrats pel Proyecto Migrantes Desaparecidos (de l’OIM) en la 'Ruta Oriental’ des de 2014», va agregar l’OIM, sense facilitar més detalls.

La ruta oriental des de la Banya de l’Àfrica fins Iemen i els Estats del golf Pèrsic es troba entre les «més perilloses» del món, segons la institució de les Nacions Unides.

El 2023, es van registrar gairebé 400.000 moviments a través de la ruta oriental, segons l’OIM.

Almenys 698 persones, entre elles dones i nens, van morir en la ruta oriental, creuant el golf d’Aden des de Djibouti fins el Iemen amb l’esperança d’arribar a l’Aràbia Saudita el 2023, d’acord amb el Proyecto Migrantes Desaparecidos de l’OIM.

Els migrants abandonen les seves llars a la recerca de millors oportunitats laborals i, en alguns casos, per escapar-se dels conflictes, la inseguretat i els efectes adversos del canvi climàtic.

En els seus viatges, molts enfronten riscos que posen en perill les seves vides, com a fam, malalties i explotació en mans de traficants de persones.