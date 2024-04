Israel destitueix dos oficials de l’exèrcit per l’atac als cooperants de World Central Kitchen

Israel ha decidit destituir dos comandaments de l’exèrcit per l’atac als combois humanitaris de l’ONG World Central Kitchen, on van morir set cooperants. La investigació sobre l’incident feta per l’exèrcit conclou que hi va haver «errors greus» en l’operació, per una «identificació errònia, i errors en el procés de presa de decisions». De fet, l’atac es considera «contrari als estàndards de procediments operatius» de l’exèrcit israelià.

Per això, s’ha destituït al comandant de suport de la brigada d’atac, amb rang de major, i el cap de brigada, amb rang de coronel a la reserva. Així mateix, l’exèrcit amonesta formalment els seus tres responsables per la seva «responsabilitat general» en la supervisió de les operacions.

Els resultats de la investigació, segons apunta l’exèrcit israelià en un comunicat, «indiquen que l’incident no s’hauria d’haver produït».

«Els que van aprovar l’atac estaven convençuts que l’objectiu eren operatius armats de Hamàs, i no treballadors de WCK. L’atac a vehicles humanitaris és un error greu produït per una falta greu per una identificació errònia i errors en el procés de presa de decisions», assenyala l’exèrcit israelià.

Les forces armades d’Israel reiteren el seu «profund dolor» per l’atac que va provocar la mort dels set cooperants, i asseguren que n’aprendran «les lliçons» i les incorporaran en les operacions en marxa.

L’exèrcit destaca que es pren «seriosament» aquest «greu incident» i afegeix que considera que l’activitat humanitària és «vital» i de la «major importància». «Continuarem treballant per coordinar-nos i assistir-los en les seves activitats, garantint la seva seguretat i protegint-los la vida», assegura Israel.

Segons la investigació, els comandaments van identificar dos home armat en camions amb ajuda humanitària. Un cop els vehicles van sortir del magatzem on s’havia descarregat l’ajuda humanitària, «un dels comandaments va assumir erròniament que els homes armats eren dins dels vehicles i que eren terroristes de Hamàs». «Les forces no van identificar que els vehicles estiguessin associats amb WCK», afegeix el text.

«Els atacs contra els tres vehicles es van fer en una violació greu dels comandaments i procediments operatius estàndards de l’IDF», conclou l’exèrcit.