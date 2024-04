Entitats i ONGs clamen contra el bloqueig humanitari a Gaza i alerten del «càstig col·lectiu» d'Israel

Una quinzena d'entitats i ONGs s'han unit aquest divendres per clamar des de Madrid contra el bloqueig humanitari que pateix la franja de Gaza després de mig any d'ofensiva per part de l'exèrcit d'Israel. «La població palestina ja ha patit prou, el càstig col·lectiu que dura ja sis mesos ha d'acabar de manera immediata», han remarcat en un acte conjunt realitzat a la capital.

Des d’allà, representants de Metges sense Fronteres, Medicus Mundi, Oxfam Intermón, Save the Children o Amnistia Internacional han reconegut que l'ajuda s'acumula a pocs kilòmetres del territori en guerra mentre la gent mor a la franja per falta d'aigua potable, aliments o material sanitari. «Israel està obligat a garantir les necessitats bàsiques», recorden.