L'OTAN planifica el seu suport militar «a llarg termini» a Ucraïna i reclama més ajuda als EUA

L'OTAN ha començat a «planificar» un suport militar «més previsible» i «a llarg termini» a Ucraïna per lluitar contra Rússia, però el seu secretari general, Jens Stoltenberg, ha apressat el Congrés dels Estats Units a aprovar els 60.000 milions de dòlars pendents per a Kíiv. En una reunió aquest dimecres a Brussel·les, Stoltenberg ha posat sobre taula dels ministres d'exteriors de l'OTAN una proposta per «reforçar» el rol de l'aliança en la «coordinació» de l'ajuda militar a aquest país. Segons diversos mitjans com 'Politico' o el 'Financial Times', ha plantejat un paquet de 100.000 milions de dòlars per als pròxims cinc anys. Més enllà de les xifres, Stoltenberg confia que el pacte «reparteixi millor la càrrega» financera entre els aliats.

De fet, això és el que ha remarcat en la seva compareixença posterior amb el secretari d'estat dels EUA, Antony Blinken: «El repartiment de la càrrega és una prioritat». Si bé Stoltenberg ha assegurat al matí que la proposta per planificar conjuntament l'ajuda militar a Ucraïna respon a «la difícil situació al camp de batalla», durant la roda de premsa de la tarda ha destacat la importància de les ajudes nord-americanes.

«Cada dia que passa sense una decisió dels EUA sobre l'ajuda a Ucraïna té conseqüències en el camp de batalla», ha assegurat el secretari general de l'OTAN. Malgrat preveure que l'Aliança Atlàntica pactarà al juliol «un marc més institucionalitzat i previsible» d'ajuda militar a Kíiv, Stoltenberg ha advertit que el país necessita «suport immediat» per resistir la invasió russa. Per la seva banda, Blinken ha evitat pronunciar-se sobre el paquet de 60.000 milions de dòlars pendents al Congrés dels EUA i s'ha limitat a parlar sobre la cimera de l'OTAN que se celebrarà al juliol a Washington per commemorar el 75è aniversari de la creació de l'aliança. «Estem més units que mai, però per continuar-ho estant ens hem de renovar constantment», ha dit.

Amb tot, les dificultats dels EUA per aprovar noves ajudes han empès Stoltenberg a idear un nou mètode de suport amb el qual Ucraïna «depengui menys de les ofertes voluntàries a curt termini» de cadascun dels aliats. «Un suport predictible a llarg termini enviarà un missatge a Moscou: no pot guanyar aquesta guerra», defensa.

Guerra a Gaza

Preguntat pels recents atacs d'Israel a l'ONG World Central Kitchen, del xef José Andrés, a Gaza el secretari general de l'OTAN ha celebrat que el govern de Benjamin Netanyahu s'hagi mostrat disposat a «investigar» els fets. «La guerra té conseqüències molt greus per a persones innocents», ha remarcat.