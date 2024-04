La inflació a l'eurozona cau dues dècimes al març i assoleix un nou mínim des de mitjans de 2021

La inflació a l'eurozona durant el mes de març va reduir-se en dues dècimes respecte al febrer, fins al 2,4%, i va assolir un nou mínim que no es registrava des de mitjans de 2021. Segons les dades provisionals publicades aquest dimecres per l'Eurostat, la davallada respon un cop més a l'evolució del preu de l'energia, que al març va caure un 1,8% en termes interanuals.

D'aquesta manera, la taxa s'apropa novament a l'objectiu del 2% que persegueix el Banc Central Europeu (BCE) i aplana el camí per a una possible baixada de tipus. La presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, va apuntar al juny com a punt d'inflexió, tot i que alguns membres del Consell de Govern del BCE defensen una reducció de tipus a partir de l'abril.

Tal com apunta l'Eurostat, l'energia va ser l'únic component que va contribuir a la reducció de la inflació al març. Pel que fa a la resta de productes, es calcula que els serveis es van encarir un 4% en comparació amb l'any passat, i els béns industrials un 1,1%. Al mateix torn, els aliments, l'alcohol i el tabac van registrar un encariment del 2,7% de mitjana, tot i que subcategories com els aliments no processats es van abaratir un 0,4% en termes interanuals.

En paral·lel a la reducció de la taxa general, la inflació subjacent -la que no té en compte l'energia, els aliments, l'alcohol i el tabac- també va disminuir per vuitè cop consecutiu i va registrar un nou mínim des de l'esclat de la guerra d'Ucraïna. En concret, la taxa subjacent a l'eurozona es va situar en el 2,9% al març, dues dècimes menys que al febrer.

Pel que fa a l'Estat, l'Índex de Preus de Consum (IPC) va experimentar un repunt de tres dècimes, fins al 3,2%. La inflació a Espanya es va situar un cop més per sobre la mitjana de la zona euro, però lluny encara de països com Croàcia (+4,9%), Àustria (+4,2%) o Estònia (+4,1%). Durant el mes de març, cap país va registrar una taxa negativa, i les més baixes es van donar a Lituània (+0,3%), Finlàndia (+0,7%) i Letònia (1%).

Nou repunt a nivell intermensual

Després que els preus a la zona euro entre gener i febrer experimentessin un repunt del 0,6%, l'import dels productes entre febrer i març es van encarar un 0,8%. En aquest sentit, destaca l'evolució dels preus dels béns industrials (+1,9%) i dels serveis (+0,7%).

Els aliments, l'alcohol i el tabac van registrar un creixement gairebé pla (+0,1%) en termes intermensuals, mentre que l'import de l'energia va caure un 0,3%.

En el cas concret de l'Estat, l'IPC entre febrer i març va situar-se en 1,3%, una xifra superior a la mitjana europea i només superada per Portugal (+2,3%) i Grècia (+1,8%).