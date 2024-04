Almenys set morts i més de 700 ferits en el terratrèmol més gran de Taiwan en 25 anys

Almenys set persones han mort i més de 700 han resultat ferides aquest dimecres a Taiwan després que un terratrèmol de magnitud 7,2 sacsegés la costa est de l’illa a primeres hores del matí, segons les últimes xifres oficials.

El sisme, el pitjor registrat en Taiwan des del terratrèmol de 7,6 graus del 21 de setembre de 1999 -que va provocar la mort de 2.416 persones-, ha passat a les 7.58 d'aquest dimecres (23.58 GMT de dimarts) al mar, concretament a 25 quilòmetres al sud-est del comtat oriental d’Hualien.

D’acord a les últimes estadístiques del Centre de Resposta a Emergències, hi ha 736 ferits pel sisme, la majoria d’ells ubicats a Nou Taipei (174), Taipei (143) i el comtat d’Hualien (132), i 77 persones romanen atrapades o encallades.

El terratrèmol i les seves successives rèpliques han causat abundants danys materials, especialment a la zona d’Hualien, on nombrosos edificis i infraestructures s’han vist afectats i almenys dos blocs d’habitatges estan parcialment col·lapsats, i també ha provocat el tancament de diverses carreteres.

El nombre d’incidents relacionats amb el desastre ha ascendit a 1.103, amb 690 casos classificats com «altres tipus de successos», seguits per 189 incidents d’infraestructura civil i 125 de danys a edificis.

A més, la productora de semiconductors més important del món, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), s’ha vist obligada a evacuar part dels empleats de les seves instal·lacions, els sistemes de seguretat del qual «estan funcionant correctament».

El relat del terratrèmol a Taipei

Si bé no s’han detectat grans danys de moment, les tremolors s’han sentit durant almenys una hora i mitja a Taipei, segons ha relatat a EFE l’argentina Brenda Hesse, estudiant de xinès a la Universitat Nacional de Taiwan (NTU) amb una beca del Govern taiwanès.

«Ha estat lleig, ha estat una sensació estranya de no saber com estava tot fora (...). Un dins de l’edifici (de la universitat) no és del tot conscient de la magnitud que està tenint tot fora, no sabia si hi havia moltes destrosses, fins on estava tot bé o tot malament per a jo transmetre tranquil·litat als meus pròxims a l’Argentina», ha explicat.

Maurici Garcete, estudiant paraguaià de la Universitat Nacional de Ciència i Tecnologia de Taiwan (NTUST), estava a la seva residència universitària de Nou Taipei quan ha començat a sentir els primers efectes del sisme.

«Aquest ha estat el terratrèmol més fort que he viscut a Taiwan, ens ha despertat a tots els del pis. Després per les notícies ens assabentem que a les ciutats de l’est hi ha hagut molts danys. De moment tot el grup de paraguaians amb el qual tinc contacte està bé», ha assenyalat.

«Era la primera vegada en la meva vida que sentia un terratrèmol de tal magnitud. Les parets trontollaven, han caigut llibres i llums i, quan el sisme principal s’ha aturat, no teníem ni electricitat ni aigua a l’apartament», ha explicat a EFE l’investigador espanyol Rubén Almendros, que ha notat amb força el sisme des del districte de Nangang a Taipei.

Possibles rèpliques en els propers dies

La presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, ha demanat a la població que mantingui la calma i extremi les precaucions, ja que és probable que es produeixin noves rèpliques d’entre 6,5 i 7 graus del terratrèmol en els propers dies.

La mandatària, que ha visitat el Centre de Resposta davant de Desastres juntament amb el primer ministre, Chen Chien-jen, després del succés, ha indicat que l’Executiu ha donat ordres de proporcionar l’assistència necessària i treballar amb els governs locals en les tasques d’emergència.

L'Agència Meteorològica del Japó (JMA), que ha emès i ha aixecat posteriorment una alerta sobre l'arribada d'un possible tsunami a l'arxipèlag d'Okinawa (sud-oest), també ha advertit del risc que es produeixin terratrèmols addicionals en els propers dies.