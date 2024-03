Ara pots allotjar-te en una sitja nuclear convertida en apartament de AirBnB

A AirBnB, la plataforma digital dedicada a l’oferta d’allotjaments a particulars i turístics, permet dormir en llocs peculiars, però pocs tant com una sitja de míssils nuclears fora de servei en el profund de la campanya de Kansas.

Tal com recull el Daily Mail, l’antiga base, que costa 300 dòlars (275 euros) la nit, està ubicada a Smoky Hills i té capacitat per a quatre persones. El lloc va ser construït el 1959 i va romandre actiu fins 1965 durant la Crisi dels Míssils de Cuba.

Als visitants se’ls ofereix l’oportunitat de conèixer de prop la relíquia de la Guerra Freda, mentre gaudeixen de comoditats modernes com televisors, microones, nevera i cafetera.

Al peculiar allotjament s’accedeix per una porta de formigó que condueix al subsol. A l’interior, la comoditat del llit king size xoca amb l’austera combinació de colors grisos i el treball metàl·lic en tota l’estructura.

«Durant l’últim any, he estat treballant diligentment en el rentat a pressió, la demolició i la reconstrucció per convertir-lo en una destinació on la gent realment pugui quedar-se», va dir el propietari, Matthew Fulkerson, a KSN. «Encara estic en el procés d’acabar les àrees inferiors», va afegir.

El búnquer es troba en un campament de 24 acres (gairebé 10 hectàrees) que ofereix allotjament addicional, però Fulkerson anima tots els visitants a realitzar un recorregut.

«La majoria de les sitges de míssils estan abandonats o a mans privades», va afegir. «Aquesta és una experiència única que difícilment no podràs trobar en cap altre lloc del món», va dir.

Ubicada al costat de la I-70, a prop de la ciutat de Wilson al comtat d’Ellsworth, la base de míssils Atles F ofereix la ubicació perfecta per explorar el proper Parc Estatal Wilson.

Interior de l'allotjament a la sitja nuclear.AirBnB

Fulkerson ho descriu com una «joia amagada per al turisme» a causa de la seva proximitat a un dels llacs més grans de l’estat. Tanmateix, quan es va construir, el búnquer estava dissenyat per allotjar elements dissuasius nuclears.

L’estructura va ser creada en resposta a l’Sputnik, el primer satèl·lit terrestre artificial llançat per la Unió Soviètica. Als Estats Units es van construir més de 70 sitges de míssils Atles F, molts dels quals es troben a les grans planes. La construcció del lloc va costar 12,8 milions de dòlars en aquell moment, la qual cosa equival a més de 120 milions de dòlars en l’actualitat.

Fulkerson va comprar la propietat el 2013 amb l’ajuda d’un inversor i l’ha estat desenvolupant des d’aleshores. Va rebre fons addicionals d’Airbnb a través del seu fons OMG!, que assigna 100.000 dòlars a 100 amfitrions amb propietats úniques.

«Espero tenir el meu parc de cases rodadores complet amb connexions d’aigua i electricitat i Internet d’alta velocitat llesta per a la temporada 2024», va dir Fulkerson.

«Els plans futurs inclouen un centre de benestar amb massatges i sauna. Una tenda de regals amb cafeteria gurmet i bar de vins i whisky, dutxes per acampar i centre de bugaderia, i un centre d’esdeveniments per celebrar esdeveniments més grans,» diu el propietari.

«Tinc grans visions i somnis per al futur desenvolupament del lloc», va dir Fulkerson. La sitja de míssils és una estructura enorme amb un diàmetre interior de 16 metres i aproximadament 55 metres de profunditat.

Originalment, es van construir nou pisos dins de la sitja, d’aproximadament 185 metres quadrats cada un.