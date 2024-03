El papa no llegeix l’homilia en la missa de Diumenge de Rams

El papa Francesc no ha llegit avui l’homilia que havia preparat per a la missa de Diumenge de Rams, la celebració eucarística que obre els ritus de la Setmana Santa i que havia reunit més de 25.000 fidels que atapeïen la plaça de Sant Pere al Vaticà.

A l’obertura de la cerimònia, el pontífex havia mostrat una veu cansada i, al final de la lectura de l’Evangeli, quan s’esperava l’homilia, va seguir un silenci després del qual es va passar directament al credo.

La decisió del papa, que va preferir no llegir l’homilia per deixar un temps de reflexió personal, va ser totalment inesperada, ja que estava previst que ho fes Diumenge de Rams i va sorprendre tots en no fer-ho.

Fa més de tres setmanes, el papa Francesc va tenir una grip i, encara que des d’aleshores ha seguit amb la seva agenda, no ha pogut llegir en gaires ocasions ja que es cansa davant llargs discursos.

Dimecres passat, durant l’audiència general, Francesc no va llegir la catequesi preparada i en el seu lloc ho va fer un col·laborador perquè, va afirmar, «encara no puc», amb referència als problemes respiratoris que arrossega.

La plaça estava engalanada amb les branques d’olivera i palmells que els fidels, religioses, i membres de la Cúria havien portat en processó abans de la missa, recordant l’entrada triomfal a Jerusalem de Jesús de Natzaret.

Abans de la missa, va tenir lloc la processó, que primer es van dirigir a l’obelisc central de la plaça de San Pere, on van ser beneïts els palmells en un dels ritus més antics del catolicisme, que data del segle IIII.