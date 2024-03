La princesa de Gales anuncia que té càncer i que ha començat tractament de quimioteràpia

La princesa de Gales, Kate Middelton, ha anunciat aquest divendres que ha estat diagnosticada de càncer i que ha començat un tractament de quimioteràpia. En una declaració enregistrada per la 'BBC' al castell de Windsor, Middelton ha explicat que la malaltia se li va descobrir després de l'operació abdominal a la qual es va sotmetre el gener passat.

Després de setmanes d'especulació sobre el seu estat de salut, la princesa Caterina ha explicat que han necessitat setmanes amb el seu marit, el príncep Guillem, per explicar la situació als seus tres fills, George, Charlotte i Louis. El rei Carles també va anunciar setmanes enrere que se li havia detectat un càncer i que havia començat tractament.

Al vídeo on fa l'anunci, Middelton també recorda que el gener passat es va sotmetre a una cirurgia abdominal per una malaltia que ha definit com a «no cancerosa», i que ha estat després de la recuperació d'aquella operació quan se li ha detectat la malaltia que ara afronta. La princesa de Gales també ha explicat que la notícia ha estat «un xoc» i que al costat del seu marit han necessitat uns mesos per gestionar la situació per al bé de la seva «jove família».