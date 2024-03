La Fiscalia recorre la decisió del jutge de deixar Dani Alves en llibertat sota fiança

La Fiscalia Provincial de Barcelona ha recorregut l'acord per deixar en llibertat sota fiança l'exjugador del Barça Dani Alves mentre no sigui ferma la sentència de quatre anys i mig de presó per violar una dona en una discoteca de Barcelona. Alves està en presó provisional des de fa catorze mesos i aquest cap de setmana encara restarà privat de llibertat perquè no ha pogut reunir els diners de la fiança, estipulada en un milió d'euros.

A parer de la Fiscalia, es mantenen els motius pels quals es va adoptar la presó provisional i, de fet, considera que ara encara són més presents, atesa la condemna i els recursos del mateix ministeri públic i de l'acusació particular, amb sol·licitud de penes de fins a dotze anys de presó. Segons indica en un comunicat, la Fiscalia entén que davant d'aquest escenari cal prorrogar la situació de presó provisional per a Alves fins a la meitat de la pena imposada, és a dir, dos anys i tres mesos.

El ministeri públic entén que hi ha un risc de fugida «elevat» atesa la falta d'arrelament d'Alves a Espanya, un vincle que sí té amb el seu país d'origen, el Brasil. La Fiscalia recorda que aquest país no extradeix els seus súbdits en delictes d'agressió sexual. També opina que l'esportista té una capacitat econòmica «elevada», fet que comporta que «el risc de fugida no quedi mitigat pel dipòsit d'una fiança».