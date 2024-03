Almenys 40 morts i un centenar de ferits en un tiroteig a una sala de concerts de Moscou

Almenys 40 persones han mort aquest divendres a la tarda en un tiroteig a la sala de concerts Crocus City Hall de Moscou que també ha causat un centenar de ferits, segons recull l'agència de notícies russa TASS de fonts del Servei Federal de Seguretat. Entre tres i cinc homes armats han entrat a la sala de concerts, situada en un centre comercial de la capital russa, i han començat a disparar indiscriminadament contra la multitud.

A les xarxes socials han circulat vídeos de gran cruesa on es veuen els perpetradors de l'atac disparant les seves armes automàtiques. Durant l'atac hi ha hagut també explosions i l'edifici s'ha incendiat. Part del sostre ha col·lapsat. Les autoritats russes han qualificat l'incident com el major atac terrorista en anys a la ciutat i de moment no han atribuït a ningú l'atac.