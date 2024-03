Venen per 60.000 euros un castell de sis plantes al nord del Japó

La immobiliària Century21 Niseko HouseBank gestiona la venda, per uns 66.600 dòlars, d’un castell de sis plantes que es troba al nord del Japó, al costat d’un estany de la localitat d’Akabira, a Hokkaido. Segons ha explicat a EFE Stephen Underwood, agent immobiliari, la construcció, feta de formigó i acer reforçat, data de l’any 1991. Pertanyia al propietari d’una fàbrica de nines tradicionals japoneses.

El propietari forjava les nines per a dos dates concretes: el Día de la Nena, el 3 de març, i el Día dels Nens, el 5 de maig. Però va acabar perdent la seva fortuna quan la taxa de natalitat va començar a descendir i van aparèixer els competidors de la Xina. La immobiliària considera que el castell ofereix tota mena de possibilitats i que podria servir per instaurar un hotel boutique, un parc temàtic o fins i tot una cafeteria de disseny. «Si no tens gaire riquesa, has de posar en marxa un negoci amb aquesta propietat», ha expressat Underwood.

L’impost a la propietat, que depèn de les dimensions d’aquesta, seria d’uns altres 1,2 milions de iens anuals i la comissió de l’agent intermediari sumaria 396.000 iens. «Quant als costos de renovació, depenen del pla del nou propietari. Si només vol arreglar el jardí, posar una mica de gespa i plantar alguns cirerers, i obrir una cafeteria en la planta baixa, no haurien de ser més de cinc milions de iens», va comentar l’agent.

El terreny posat a la venda té una extensió de 5.045 metres quadrats, dels quals el castell ocupa 1.571, i està a 108 quilòmetres de l’Aeroport Internacional de Chitose, a 95,5 de l’estació de tren de Sapporo i a 3,1 de la d’Akabira.