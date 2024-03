'Call of Duty: Warzone Mobile' porta el popular 'battle royale' de la franquícia als mòbils

Una de les escenes del joc 'Call of Duty: Warzone Mobile'.Activision Blizzard

'Call of Duty: Warzone Mobile' d'Activision Blizzard arribarà aquest dijous gratuïtament als dispositius mòbils iOS i Android. Es tracta de la darrera proposta de la popular franquícia, que aquesta vegada adapta el popular 'battle royale' en línia.

Tres estudis internacionals – de Los Angeles, el Quebec i Shanghai - han treballat en el desenvolupament del joc, juntament amb l'estudi català Digital Legends. Així, 'Call of Duty Warzone Mobile' se suma a altres títols coneguts de la saga Call of Duty, com Modern Warfare 3 o Warzone 2.0. De fet, aquest nou joc es podrà connectar i sincronitzar amb els ja existents, encara que siguin de consoles.

El tràiler de llançament permet veure alguns dels escenaris que conté, així com els personatges i els equipaments disponibles. També mostra vehicles i armes en una proposta que es presenta carregada d'acció i que incorpora els mapes de Verdansk, Rebirth Island i Rust. El joc es pot descarregar de forma gratuïta, però compta amb una versió Premium que tindrà un cost per aquells que l'adquireixin i estarà centrada, sobretot, en temes més estètics.

En una entrevista a l'ACN, Xavier Carrillo de Digital Legends explica que amb aquest pas es «tanca el cercle» i s'incorpora també el joc als dispositius. Així, parla de la versió «més accessible» de la saga, ja que comprèn fins a sis generacions de mòbils i no té cap cost. Unes particularitats que han permès que pocs dies abans de la seva estrena ja tingués 50 milions de persones preregistrades. «Les xifres són impressionants», afirma, «i no deixa de ser un bon símptoma d'allò pot arribar a partir d'ara, n'estem orgullosos i tenim moltes ganes».

A la pràctica, l'objectiu del jugador és quedar l'últim i anar eliminant la resta de contrincants en un espai que cada vegada es fa més petit. Carrillo subratlla que una de les particularitats de 'Call of Duty: Warzone Mobile' és que permet que hi hagi fins a 120 jugadors reals. «És un joc d'acció que fa més de 20 anys que funciona, que s'ha convertit en un fenomen i que, fins i tot, compta amb grans noms del món esportiu, del cinema, de la música i de l'espectacle que tenen els seus personatges al joc», recorda.

Un impuls sense perdre la identitat

Digital Legends fa tres anys que treballa en aquest projecte juntament amb tres estudis més d'arreu del món. Carrillo admet que ha estat una experiència molt bona, que els ha permès construir el joc de la mà de gent amb molt de «talent, passió i ganes». D'altra banda, entrar a formar part d'Activision Blizzard els ha aportat «estabilitat i tranquil·litat», però també els ha permès mantenir la seva pròpia identitat. «Abans érem 40, i ara som 115, però mantenint allò que ens caracteritza, bona gent, humil i sostenible», afirma.

Pel que fa a la seva participació en el projecte, afegeix que no és fàcil de detallar perquè els diferents estudis han treballat «com un sol equip». «Potser hem estat més implicats en gràfics, en tecnologia, però també en els sistemes d'ajuda, els personatges o els mapes», sosté, «hem fet una mica de tot». En aquest sentit, un dels punts positius de treballar d'aquesta forma ha estat el de tenir ajuda sempre que ho han necessitat, i també la rapidesa amb què es poden arreglar els problemes. «La disponibilitat és total, així que les coses es poden resoldre molt més ràpid», recorda.