Putin guanya les eleccions presidencials de Rússia amb més del 87% dels vots

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha guanyat les eleccions presidencials d'aquest cap de setmana amb més del 87% dels vots. Amb l'escrutini per damunt del 80%, l'actual cap d'estat revalida el càrrec que ha ja ocupat entre els anys 2000 i 2008 i de 2012 a l'actualitat. Eren unes eleccions en què pràcticament no tenia rivals, ja que els que podien fer-li algun tipus d'ombra han estat vetats o bé han mort els darrers mesos, i que la comunitat internacional ha posat en dubte. De fet, el president del Consell Europeu, Charles Michel, va felicitar preventivament Putin fa dos dies per la victòria assegurada. Cap dels altres candidats no ha superat el 5% de vots. La participació comunicada pel govern rus ha estat del 73,3%.

Putin ha obtingut el 98,9% de vots a Txetxènia, el 93% a Crimea i el 92,6% a la ciutat de Sebastòpol, a la mateixa península ucraïnesa annexionada el 2014. A la resta de zones ocupades d'Ucraïna ha recollit un 95,2% a Donetsk, prop del 94,1% a Lugansk, quasi el 92,8% a Zaporíjia i un 88,1% a Kherson.