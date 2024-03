Una elefanta esclavitzada aconsegueix tombar-se i descansar per primera vegada en 80 anys

L’'àvia' Somboon és la viva història de l’explotació laboral dels elefants i com fins les situacions més tristes poden tenir un final feliç. Aquest exemplar d’elefant asiàtic va ser apartada del seu entorn natural i de la seva família quan era tan sols una cria i va passar 80 anys treballant en la indústria fustera i al sector turístic.

L’organització Save Elephant Foundation ha pogut rescatar-la d’aquesta vida d’esclavitud i treballs forçats per donar-li una nova llar en un santuari d’elefants a Tailàndia. La història del seu rescat ha estat explicada per Saengduean Lek Chailert, la fundadora d’aquesta associació, a través de Facebook, on també publiquen actualitzacions sobre el seu estat de salut.

«Cada vegada que ens arriben notícies sobre un elefant ancià necessitat, actuem amb promptitud, sense tenir en compte el seu trauma i fragilitat», explica Lek. Aquest va ser el cas de SomBoon, que igual com molts altres elefants que han pogut ser rescatats, van ser arrancats de la naturalesa i «entrenats per servir a la humanitat durant dècades».

A finals de gener, Somboon va poder ser rescatada del lloc on havia estat obligada a treballar durant tota la seva vida i portada a un santuari d’elefants. Al contrari que molts altres elefants, que quan arriben a un lloc desconegut tarden setmanes en ajeure’s, «l’àvia Somboon va desafiar la norma», expliquen des de l’organització. «Esgotada pel viatge i tota una vida de dificultats, ràpidament va buscar el munt de sorra preparat per a ella i va dormir profundament enmig de les bullicioses activitats al seu voltant».

Indiquen els seus rescatadors que quan l’anciana elefanta es va despertar, no era capaç de tornar a posar-se dreta i va haver de ser ajudada per diverses persones. Des d’aleshores, el paquiderm s’està adaptant bé a la seva nova llar. Segons expliquen des de Save Elephant Foundation, l’equip veterinari la supervisa de prop «per ajudar-la a recuperar-se de les dificultats que ha enfrontat durant les últimes vuit dècades».

Així, Somboon gaudeix ara de la seva vellesa amb «passejos nocturns pel riu, el pou de fang i es delecta amb tots els nous aliments naturals que està provant». A causa de la seva edat, els seus cuidadors li preparen aliments tous perquè pugui ingerir-los bé, entre ells les fulles de bambú, que han descobert que és un dels seus dinars favorits.

«Mentre es debilita, creiem que mereix la llibertat que li van negar. Queda poc temps i el nostre objectiu és brindar-li l’amor, la felicitat i la llibertat que va perdre durant vuit dècades», conclouen els seus nous cuidadors.