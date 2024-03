Moren tres membres d’una família espanyola en un accident aeri als Estats Units

Un home de Betanzos (La Corunya), la seva dona i el seu fill han mort en un accident aeri a Virgínia (EUA) juntament amb unes altres dues persones. L’avió es va estavellar a prop de l’aeroport Ingalls Field al comtat de Bath, específicament a Hot Springs, al voltant de les 15.00 hores d’aquest diumenge. L’alcaldessa de Betanzos, María Barral, «consternada» per aquest succés, ha expressat a la xarxa social X les seves «condolences per a la família i les persones properes en nom de tot Betanzos».

L’home, que residia a Miami on estava al capdavant de l’escola de pilots Atlantis Aviation, viatjava en un avió privat juntament amb la seva dona, el seu fill de tres anys i uns altres dos membres de la tripulació quan es va produir l’accident que va acabar amb les seves vides.

Segons The Guardian, la força aèria nord-americana està analitzant les causes del sinistre de l’avió Westwind Astra. Els investigadors estaven treballant per confirmar l’origen del vol i cap a on es dirigia. A més, un portaveu de la policia estatal ha assenyalat a l’esmentat mitjà que l’avió es va incendiar en estavellar-se.