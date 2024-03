El vaixell d’Open Arms amb ajuda per a Gaza retarda la seva sortida almenys fins demà

El vaixell de l’ONG catalana Open Arms retardarà almenys fins demà la seva sortida cap a Gaza per portar 200 tones de menjar, amb l’objectiu d’alleujar la fam a la Franja, després de cinc mesos de guerra entre Israel i Hamàs, ha indicat a EFE una de les entitats organitzadores d’aquest enviament d’ajuda humanitària.

L’embarcació, amarrada al port xipriota de Larnaca, no partirà abans de demà, segons ha assenyalat a EFE Linda Roth, de l’equip de comunicació de World Central Kitchen, una ONG fundada pel reconegut xef espanyol José Andrés, i que és responsable d’aquest operatiu juntament amb Open Arms.

«Estem esperant que es donin totes les circumstàncies apropiades», ha dit. Prèviament, Roth havia indicat que hi ha diversos factors que conflueixen a l’hora de determinar el moment de sortida, des de les condicions meteorològiques a les garanties de seguretat i els permisos per part d’Israel.

L’embarcació està llesta per partir des d’ahir, dissabte, per traslladar 200 tones d’aliments com farina, arròs i llaunes de tonyina a Gaza, que seran repartides sobre el terreny per World Central Kitchen.

El Ministeri d’Afers Estrangers de Xipre havia indicat a EFE que el pla era que el vaixell salpés durant el cap de setmana. Un portaveu del Govern xipriota ha dit aquest diumenge que en les pròximes hores es posarà en marxa aquesta iniciativa «segons la planificació inicial i en consulta oficial amb Israel», informa l’agència CNA.

Sense esmentar Open Arms, ha afegit que l’hora exacta de la sortida del carregament «no es revelarà per raons de seguretat». També ha assegurat que la càrrega ha estat revisada per part de les autoritats xipriotes, i que aquest país està en contacte amb tots els socis implicats per «aconseguir un canal fiable per a l’entrega ininterrompuda d’ajuda humanitària a la població civil de Gaza».