Irlanda rebutja reformar la constitució per eliminar-ne les referències sexistes sobre el paper de la dona

Els irlandesos han rebutjat en referèndum modificar la constitució del país per eliminar les referències sexistes sobre el paper de la dona dins de la llar.

La carta magna de la República d'Irlanda, aprovada el 1937, concreta, per exemple, que les mares «no s’han de veure obligades per necessitat econòmica a treballar i descuidar els seus deures dins de la llar». És per això que el govern irlandès i la majoria de partits havien impulsat una consulta per eliminar aquestes referències considerades sexistes.

Els votants, però, han rebutjat amb el 67,7% dels vots aquesta modificació. Segons han informat aquest dissabte les autoritats, han participat al referèndum 1.509.110 ciutadans, dels quals 1.021.546 han votat en contra de la reforma. 487.564 (32,3%) ho han fet a favor.