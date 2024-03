Un vaixell d’Open Arms portarà 200 tones de menjar a Gaza mitjançantel corredor humanitari

L’ONG catalana Open Arms té preparat un vaixell amb 200 tones de menjar que previsiblement salparà des de Xipre fins la Franja de Gaza aquest cap de setmana i obrirà el nou corredor marítim d’ajuda humanitària anunciat pels Estats Units i la Unió Europea.

Segons han informat a fonts de l’ONG a EFE, es tracta d’una iniciativa liderada per aquesta entitat i World Central Kitchen, ONG fundada pel reconegut xef espanyol José Andrés, que porten mesos preparant l’ajuda i compten amb l’autorització del Govern de Xipre, Israel i la Autoritat Nacional Palestina. La iniciativa neix de la bona experiència que van tenir les dos ONG en la seva aliança per a l’enviament d’ajuda humanitària a Odessa, durant la guerra d’Ucraïna.

A més, l’enviament ja va ser acordat el desembre de 2023, però no s’havia materialitzat fins ara i trencarà el bloqueig marítim imposat per Israel a Gaza des de l’any 2007.

El vaixell sortirà aquest cap de setmana i, després de recórrer aproximadament 400 quilòmetres, portarà el menjar -farina, arròs i llaunes de tonyina- fins la Franja de Gaza, on serà rebut per equips terrestres de World Central Kitchen, que s’encarregaran del repartiment del menjar.

Recalquen que aquesta expedició és el resultat d’un immens treball, «dia i nit», per part de les dos ONG: «Si volen sumar-se, serà meravellós», han indicat les fonts. L’ONG ha destacat la gran «complexitat» de l’operatiu a nivell tècnic i diplomàtic, en comptar amb el vistiplau de totes les parts implicades.

D’altra banda, la missió ha inclòs la necessitat de construir un espigó a la zona d’arribada, que la fonts no han volgut detallar per qüestions de seguretat, ja que aquesta es produirà en una platja, ja que el port va ser destruït fa molts anys.

Si l’enviament de menjar|culmina amb èxit, de la qual cosa depenen «múltiples factors», i les autoritats ho permeten, Open Arms d’Espanya està disposat a realitzar més enviaments d’aquest tipus per ajudar a pal·liar el risc de fam que pateix Gaza, on ja s’ha confirmat la mort d’almenys sis nens per desnutrició, segons fonts hospitalàries.

Cap suport de la Unió Europea

Aquest divendres, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, va anunciar que el corredor marítim amb ajuda internacional per a l’enclavament començaria a funcionar aquest cap de setmana, encara que les fonts d’Open Arms han precisat no haver rebut cap suport financer ni de cap tipus per part de la UE.

Von der Leyen va apuntar que hi hauria «un primer viatge pilot sortint de Xipre avui mateix», però l’ONG desconeix si es refereix a aquesta missió, ja que diuen haver-se assabentat d’aquest anunci per la premsa.