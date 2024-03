La temperatura global suma ja nou mesos consecutius de rècord després de registrar el febrer més càlid

El mes de febrer d'enguany ha estat el més càlid des que hi ha registres. Així ho indica aquest dijous el programa europeu Copernicus en una dada que manté la tendència d'assoliment de temperatures rècord, després que els registres apuntessin que el gener també havia estat el més càlid mai registrat.

Segons Copernicus, la temperatura mitjana de la Terra s'ha situat en 13,5 graus centígrads al febrer, una xifra que es troba 0,8 graus centígrads per sobre de la mitjana registrada el mateix mes entre el 1991 i el 2020 i 0,12 graus centígrads per sobre del que fins ara era el febrer més càlid que s'havia registrat, que correspon al del 2016.

Amb les dades del febrer, la Terra acumula ja nou mesos consecutius registrant rècord d'altes temperatures en el respectiu mes de l'any. És a dir, que tots els mesos entre juny del 2023 i el febrer del 2024 han estat els més càlids si es comparen amb els mateixos mesos d'anys anteriors.

L'informe apunta que la temperatura ha estat «excepcionalment alta» durant la primera meitat del mes de febrer, tot situant-se dos graus centígrads per sobre de la mitjana respecte als nivells preindustrials durant quatre dies consecutius (del 8 a l'11 de febrer).

En el cas d'Europa, la temperatura al febrer ha estat 3,3 graus centígrads per sobre de la mitjana d'aquest mateix mes entre el 1991 i el 2020 i ha estat especialment elevada al centre i l'est del continent. Fora d'Europa, les temperatures han estat per sobre de la mitjana al nord de Sibèria i en general a Sud-Amèrica i l'Àfrica, entre d'altres.

Segons les dades de Copernicus, la temperatura global mitjana dels darrers 12 mesos és la més elevada des que hi ha registres i se situa 0,68 graus centígrads per sobre de la mitjana registrada entre el 1991 i el 2020 i 1,56 graus centígrads per sobre de la mitjana registrada entre el 1850 i el 1900.

Rècord al mar i sequera

Les temperatures a la superfície del mar també han assolit un rècord aquest mes de febrer. S'han situat en 21,06 graus centígrads, superant així la màxima registrada fins ara de 20,98 graus centígrads de l'agost del 2023. Per dies, la temperatura de la superfície del mar va arribar fins als 21,09 graus centígrads a finals de mes.

Pel que fa a les precipitacions, les dades de Copernicus apunten que aquest febrer ha estat més humit a Europa que la mitjana, però remarquen que s'han registrat «condicions persistents més seques de la mitjana» a l'est i el sud d'Espanya. També s'han observat «condicions més seques de la mitjana» a la majoria de països mediterranis, part dels Balcans, Turquia i regions d'Islàndia i el nord d'Escandinàvia, així com a la Rússia occidental.