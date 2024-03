Indignació a Mèxic per l’accent espanyol del porter de Chivas: «Sense xenofòbia, però no és normal...»

Una nova polèmica ha arribat al futbol mexicà, arran de la més que possible decisió de Fernando Gago d’alinear com a porter titular a Óscar Whalley amb el Guadalajara davant del Club Amèrica en els vuitens de final de la Concacaf Champions League.

El porter, nascut a Saragossa, ha fet esclatar als mitjans de comunicació pel seu accent espanyol. «Sense ànims de molestar, però aquest 'arquer' té pressió des del seu accent», afirma un periodista de Fox Sports México.

El seu acarnissament amb Whalley no va quedar allà: «Sense xenofòbia, ni cap tipus de coses que no venen al cas, però no és normal veure al porter del Guadalajara amb accent espanyol. Ja sabem tota la història i és perfecte, és dins dels estatuts... des de (el tema de la seva nacionalitat) comença la pressió».

Després d’aquestes crítiques, Óscar Whalley s’ha convertit en el focus de les crítiques a Mèxic. Tanmateix, encara que té accent espanyol, compta amb tres nacionalitats. Va nàixer a Saragossa, però el seu pare és anglès i la seva mare, mexicana, el que li va obrir les portes de la Lliga MX.

Després de passar per equips com Reial Saragossa, l'Sporting de Gijón, el Castelló, el Lugo, l'Aarhus de Dinamarca i l’OFI Creta de Grècia, el porter es va unir al Chivas de Mèxic i ja en la seva presentació va mostrar el seu accent espanyol en totes les seves declaracions.

Cal recordar que el Chivas, nom pel qual sovint es refereix al Guadalajara, compta amb una filosofia similar a la que, a Espanya, segueix l'Athletic Club de Bilbao, i és que l'equip de l'estat de Jalisco només incorpora a futbolistes mexicans.