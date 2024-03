Arrestada una suposada monja per torturar nens malalts i desviar fons en albergs de Costa Rica

Les autoritats de Costa Rica van arrestar aquest dimarts cinc persones, entre elles a una dona que es feia passar per monja, com a sospitoses d’integrar un grup que torturava nens i que desviava fons en albergs que rebien contribucions de l’Estat.

Els agents de la secció d’anticorrupció de l’Organisme d’Investigació Judicial (OIJ) van detenir aquest dimarts a quatre dones de 54 anys, 52 anys, 44 anys i 39 anys, a més, d’a un home de 52 anys com a sospitosos dels delictes de tràfic de persones amb finalitats d’explotació laboral, tortura, exercici il·legal de la professió, malversació de fons, peculat i enriquiment Il·lícit.

El director de l’OIJ, Randall Zúñiga, va explicar que al lloc treballaven, sense rebre cap paga, novícies sota l’engany que s’estaven preparant per arribar a ser monges al comandament d’una dona que es feia passar per la mare superiora.

Zúñiga va explicar que les novícies van interposar denúncies i després de la investigació respectiva es va determinar que els albergs i la mare superiora no tenen cap vincle amb l’Església Catòlica.

El director de l’OIJ va agregar que les denúncies assenyalen que els detinguts maltractaven i torturaven els nens que estaven ingressats a l’alberg com a pacients de malalties terminals o que tenien autisme.

L’OIJ, en coordinació amb la Fiscalia, la Policia i el Patronat Nacional de la Infància (PANI), va efectuar aquest dimarts dos violacions de domicili als albergs de la Fundación Manos Abiertas, ubicats a la província d’Alajuela i en la de Cartago, en el centre del país, a fi de detenir els cinc sospitosos i de recollir proves.

Als albergs hi ha ingressats 79 de menors d’edat i 65 persones adultes grans, els qui a partir d’avui seran atesos al lloc per especialistes de diverses institucions públiques per avaluar el seu estat.

Zúñiga va explicar que la fundació va rebre en els últims 5 anys 6.584 milions de colones (uns 12,5 milions de dòlars) de fons provinents d’institucions públiques. D’aquests diners una part hauria estat desviada pels sospitosos.

«Durant el procés d’investigació, es va poder constatar que en aquesta fundació, els encarregats realitzaven en aparença diversos delictes com a Explotació Laboral a causa que els seus col·laboradors tenien un excés de funcions i no rebien els diners per concepte de salari», va detallar l’OIJ en un comunicat.

«Feien informes amb dades errònies; realitzaven malversació de fons en la compra de béns i viatges a l’exterior; i causaven danys psicològics als treballadors, així com als pacients», va agregar.