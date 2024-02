Una periodista brasilera denuncia per assetjament sexual a la mascota d’Internacional

La periodista brasilera Gisele Kümpel va interposar una denúncia davant de la Policia contra l’home que treballa com a mascota de l’Internacional de Porto Alegre per assetjament sexual durant el partit contra el Gremi de diumenge passat. La reportera de l’emissora Monumental va afirmar en xarxes socials que va anar a comissaria per denunciar l’«assetjament sexual» de l’home que interpretava la mascota del club vermell, coneguda com a Sací, mentre cobria el clàssic conegut com a 'Gre-Nal' sobre la gespa de l’estadi Beira-Rio.

En una entrevista al portal ge divulgada aquest dilluns, va relatar que durant el partit va observar que la mascota es va començar a comportar de forma «estranya» fent «gestos» en la seva direcció. Kümpel va afirmar que, després del gol d’Alan Patrick, que va certificar la remuntada de l’Inter (3-2) en el temps afegit de la segona part, la mascota la va abraçar i es va mantenir en aquesta posició per a segons després empènyer el seu cap cap enrere com si li estigués fent un petó. «Vaig poder escoltar l’espetec del petó i sentir la seva suor», va descriure.

A les xarxes socials, va denunciar que el seu cas és un més contra les dones que, com ella, «intenten fer la seva feina en el futbol i pateixen a uns idiotes que són uns delinqüents». «Aniré fins el final perquè cap dona passi per això», va garantir la periodista, qui va dir haver sentit «pànic» i «incredulitat» pel succeït.

Internacional, l’equip d’Hugo Mallo

En l’Internacional milita el lateral espanyol Hugo Mallo, qui serà jutjat el proper 11 de juliol a Barcelona, acusat per un presumpte abús sexual a una dona que treballava com a mascota de l’Espanyol el 24 d’abril de 2019, en el partit entre l’equip català i el Celta de Vigo.

Segons la denúncia presentada davant de la Policia, el futbolista, llavors en el conjunt de Vigo, «va introduir les mans sota la disfressa i li va fer tocaments als pits» durant l’habitual salutació entre els jugadors d’ambdós equips. Mallo ha negat «categòricament» l’acusació.