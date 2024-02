'Mary Poppins' ja no serà apropiat per a tots els públics al Regne Unit per «llenguatge discriminatori»

La Junta Britànica de Classificació de Pel·lícules (BBFC, en anglès) ha elevat al Regne Unit la classificació d’edat - a supervisió parental- del film 'Mary Poppins' a causa d’un llenguatge que considera discriminatori, 60 anys després de l’èxit de la pel·lícula, revela aquest dilluns el Daily Mail.

El canvi de la classificació, fins ara amb U -que significa que no hi ha material que pugui ofendre-, es va deure a un terme valorat com a despectiu per als khoikhoi, un grup de persones que van estar entre els primers habitants del sud de l’Àfrica.

El terme és utilitzat al film pel personatge Almirall Boom, quan es refereix primer a persones que no apareixen en pantalla i després per referir-se als nens de la pel·lícula quan els seus rostres estan ennegrits pel sutge.

A partir d’una investigació sobre racisme i discriminació, la BBFC va considerar preocupant per als pares «la possibilitat d’exposar els nens a un llenguatge o comportament discriminatori que puguin trobar angoixant o repetir sense adonar-se’n», segons va dir una font del BBFC al diari.

La nova classificació afecta només la versió cinematogràfica del famós film, ja que les versions d’entreteniment per a la llar encara mantenen la U, segons la BBFC. La paraula en qüestió és «hotentot», un nom adoptat per als khoikhoi per part dels colons holandesos.

Mary Poppins, un personatge fictici creat per P. L. Travers i interpretat en el film per Julie Andrews, explica la història d’una mainadera anglesa amb màgia, que arriba en paraigua ajudada pel vent a la casa d’una família a Londres on es fa càrrec dels petits.