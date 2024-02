Retiren un joguet de Tiger per «risc d’asfíxia»

Aquesta espasa amb llum i so ha estat a la venda a les diferents botigues entre els mesos de novembre de 2023 i febrer de 2024.?FACUA

La cadena de botigues danesa Flying Tiger Copenhagen ha informat de la retirada del mercat d’una espasa amb llum i so per risc d’asfíxia per als nens petits ,al detectar que el plàstic que envolta a les piles pot estellar-se i deixar-les al descobert després d’una caiguda o durant el joc, segons informa FACUA.

Concretament, han estat retirats tots els lots d’aquest joguet el nombre d’articles del qual és 3050473. Aquesta espasa amb llum i so ha estat a la venda a les diferents botigues entre els mesos de novembre de 2023 i febrer de 2024.

Recomanació de Tiger

L’empresa ha demanat als seus clients deixar d’utilitzar aquest producte immediatament i mantenir-lo fora de l’abast dels nens. Així mateix, insta a tornar el joguet a la botiga més propera, on asseguren, se'ls retornarà els diners.

En un comunicat, l’empresa assegura que reaccionen «el més ràpidament possible quan descobrim productes que no compleixen la normativa legal» a fi de garantir la qualitat i seguretat dels seus articles exposats a la venda.