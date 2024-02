La prohibició de l'ús del mòbil a les escoles s'entén a Europa mentre prenen força altres restriccions fora de les aules

Ja són diversos els països europeus que han impulsat mesures per restringir l'ús del mòbil a les escoles, inclosa la prohibició. Als Països Baixos fa un mes que els telèfons mòbils estan prohibits a les aules, així com altres dispositius com les tauletes i els rellotges intel·ligents, mentre Itàlia i França ja fa anys que apliquen aquesta mesura. Mentre a Catalunya s'aplicarà a infantil i primària el curs vinent i a la secundària només es permetran amb finalitats educatives, tal com recomana la Unesco, Europa està en ple debat sobre la regulació i ja comencen a prendre força altres mesures fora de les aules, com per exemple la prohibició que els infants i adolescents tinguin mòbil o les restriccions en l'ús en espais públics.

Els Països Baixos han estat un dels darrers països europeus a fer efectiva la prohibició de telèfons mòbils a les aules, així com de tauletes i rellotges intel·ligents. La mesura es va anunciar el passat mes de juliol, però no va entrar en vigor fins al gener del 2024. Concretament, el govern neerlandès ha prohibit els mòbils a secundària per afavorir la «concentració» de l'alumnat en considerar que aquests dispositius són un obstacle per a l'aprenentatge i una distracció.

La norma neerlandesa prohibeix l'ús dels dispositius només a les aules, però permet als centres aplicar més restriccions, com per exemple prohibir-ne l'ús també a la resta d'instal·lacions. Ara bé, el veto preveu excepcions, com que l'ús dels dispositius estigui justificat per raons pedagògiques o mèdiques.

Així, els Països Baixos s'han sumat a una llista de països europeus que ja havien regulat l'ús dels mòbils a les aules. Itàlia ho va fer l'any 2022. El govern italià va justificar la mesura perquè són un «element de distracció per a un mateix i per a la resta», a més d'una «falta de respecte als professors». La norma inclou excepcions, com que es puguin utilitzar amb autorització dels docents i amb finalitats educatives.

«Vas a l'escola a estudiar, no a xatejar», va afirmar el ministre d'Educació italià, Giuseppe Valditara. Fins aleshores, eren els directors dels centres educatius qui decidien si es podia utilitzar el telèfon a les aules o no.

França també va aplicar la prohibició l'any 2018 als centres de primària i secundària, amb l'excepció de raons pedagògiques o mèdiques, mentre en ensenyaments superiors la decisió es deixava en mans dels centres. El govern francès va argumentar la prohibició en el fet que els dispositius afectaven la capacitat d'escolta i la concentració per aprendre, així com que causaven conflictes.

Un any després, el ministre d'Educació francès Jean Michel Blanquer va considerar que la mesura havia estat un èxit perquè, va argumentar, va incrementar el temps de lectura i va fer baixar l'assetjament, mentre els professors havien constatat que l'ambient a les aules era més tranquil.

Fa tres anys que al Regne Unit està aconsellat que no s'utilitzin els mòbils a les escoles, però el govern britànic va anunciar la setmana passada una guia per prohibir l'ús dels mòbils als centres de primària i secundària d'Anglaterra, on té competències en educació. L'executiu britànic va argumentar que els mòbils són una «distracció no desitjada» per als alumnes. La guia no és obligatòria, però planteja als centres opcions per prohibir l'ús del mòbil amb l'objectiu que hi hagi una «estratègia coherent a totes les escoles».

A Suècia el govern ha presentat una iniciativa per prohibir l'ús dels mòbils a les escoles de primària. Els alumnes hauran d'entregar els seus dispositius en arribar a l'escola i els podran recollir quan acabi l'horari lectiu.

A elecció dels centres

Per contra, hi ha altres països que deixen que siguin les escoles qui decideixin què fer amb els mòbils. És per exemple el cas de Portugal. Des del 2012 hi ha una llei que estableix que els alumnes «no han d'utilitzar cap equipament tecnològic», com ara mòbils, programes o aplicacions informàtiques. Ara bé, en la pràctica són els centres els qui decideixen sobre el seu ús i el país està en ple debat sobre si el govern hauria d'anar més enllà i prohibir-ne l'ús.

A Alemanya, els centres educatius també tenen autonomia per prohibir l'ús dels mòbils. Hi ha hagut algunes iniciatives, amb el pronunciament en contra d'algunes associacions de professors, per prohibir-los a nivell federal, però no han prosperat. També és el cas de Bèlgica, on les escoles són les que decideixen si els autoritzen o no, com també passa a Àustria o Hongria, països en què ara per ara no es plantegen la prohibició.

La Unesco recomana la prohibició

Segons un informe recent de la Unesco, l'agència educativa i cultural de l'ONU, gairebé un de cada quatre països té actualment lleis o polítiques que prohibeixen o restringeixen l'ús del mòbil a les escoles. La majoria d'ells tenen excepcions per motius pedagògics o mèdics. El document, publicat el juliol del 2023, recomana prohibir l'ús dels mòbils a les aules perquè, apunta, distreuen els alumnes, cosa que els fa reduir el rendiment.

«Les dades de les avaluacions internacionals a gran escala, com les proporcionats per PISA, suggereixen una relació negativa entre l'ús excessiu de les TIC i el rendiment dels estudiants», diu l'informe, que alerta que només el fet de tenir un dispositiu a prop distreu els alumnes.

En canvi, l'OCDE no és partidària de la prohibició i apunta que un ús moderat dels mòbils i altres dispositius similars millora l'aprenentatge dels alumnes. «L'OCDE no recomana la prohibició generalitzada, sinó que convida els països a desenvolupar polítiques per permetin als estudiants fer un ús adequat i moderat a les escoles amb la finalitat d'aprendre», diu l'organisme.

Mesures fora de les aules

Més enllà de les escoles, Europa està en ple debat sobre l'ús dels mòbils en infants i adolescents, però també en el cas dels adults. A la localitat irlandesa de Greystones, al sud de Dublín, escoles i pares s'han aliat per prohibir que els menors de 12 anys tinguin mòbil. Altres associacions de pares del país ja s'han interessat per la mesura i fins i tot el ministre de Salut irlandès, Stephen Donnelly, originari d'aquesta zona, ha recomanat estendre iniciativa a nivell nacional.

Al municipi francès de Seine-Port, al sud de París, els ciutadans van votar en referèndum restriccions a l'ús del mòbil en espais públics. Per exemple, no es pot mirar el mòbil mentre camines pel carrer, estàs assegut en un banc, a les botigues, cafeteries o restaurants. Tampoc mentre els pares esperen els fills a la porta de l'escola.

Després d'una votació en què només va participar el 20% dels ciutadans, la prohibició està recollida en un decret redactat pel consistori. Ara bé, no es preveuen sancions en cas d'incompliment i el decret tampoc dona poder a la policia per fer complir la prohibició.