La NASA busca candidats «sans i motivats» per a una simulació sobre la primera expedició humana a Mart

La NASA ha anunciat aquest divendres que busca candidats nord-americans o residents permanents al país, «sans i motivats» i d’entre 30 i 35 anys, per participar en la seua pròxima simulació de la seva missió en Mart. L’experiment està previst per a la primavera de 2025 i té com a objectiu preparar el primer viatge humà a aquest planeta.

Es tracta de la segona missió 'Analogia d’Exploració de la Salut i el Rendiment de la Tripulació' (CHAPEA, por les seves sigles en anglès), en la que els quatre seleccionats viuran durant un any en el Centre Espacial Johnson que la NASA té a Houston (Texas), segons informa en un comunicat l’agència.

L’agència espacial, que espera obtenir «importants dades científiques» de l’esmentada prova, detalla que els sol·licitants han de tenir «un fort desig de viure aventures úniques i gratificants» i interès en «contribuir al treball de la NASA». Es compensarà econòmicament als participants, però la informació relativa a aquesta qüestió es proporcionarà en el transcurs del procés de selecció.

Durant la missió terrestre -la segona de tres de previstes-, la tripulació habitarà en un espai de menys de 160 metres quadrats preparat per simular els «reptes» que els humans trobarien al Planeta Vermell, entre els quals destaquen limitacions de recursos, fallades en els equipaments i retards en les comunicacions.

Els candidats, que no poden fumar i han de dominar l’anglès per a una comunicació eficaç entre els membres de la tripulació i con el control de la missió, poden presentar les seves sol·licituds fins al proper 2 d’abril.

La selecció seguirà «criteris estàndard de la NASA per als candidats astronautes», por el que es requereix un mínim de 1.000 hores pilotant un avió o un màster en el camp de l’enginyeria, les matemàtiques, la ciència o la tecnologia. Encara que, en la vegada, per a l’elecció es tindran en compte altres aspectes com la formació d’oficial de militar o una llicenciatura en medicina.

Entre las tasques que l’agència aeroespacial espera dels participants s’inclouen passejos espacials simulats, operacions robòtiques, manteniment de l’hàbitat, exercici i desenvolupament de cultius.