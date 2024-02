Mata la seva parella tirant-li un sofà a sobre i després es queda adormit sobre ell

Leroy Brahm, un home de 33 anys ha estat condemnat a cadena perpètua a Pennsilvània (EUA) després d’assassinar la seva parella, tirar el sofà de la casa sobre el seu cos i quedar-se adormit en ell al comtat de Chester. Els fiscals del cas van dir, en el moment de la seva condemna, que la jove havia patit «una mort dolorosa i brutal».

Segons avança el mitjà de successos True Crime Daily, el 4 de desembre de 2021, agents de policia de East Vincent Township van anar a la casa del condemnat per una emergència mèdica i es van trobar la parella d’aquest, Annabel Meenan, inconscient a terra i amb ferides a tot el cos. La jove va ser traslladada a l’hospital, on no van poder fer res per la seva vida i va ser declarada morta.

Segons explica l’esmentat mitjà, l’oficina del fiscal de districte va detallar que Meenan tenia un «traumatisme extens» al cap i la cara, així com laceracions a la resta del cos. En aquest sentit, els informes policials van revelar que la parella, que estaven junts des de l’institut, havia estat bevent durant tota la nit. Pel que sembla, ell creia que l’estava enganyant i van començar una discussió que va acabar en un terrible assassinat.

L’oficina del fiscal de districte va dir que Brahm «va colpejar salvatgement a la víctima en diverses ocasions abans de l’assassinat». Segons els informes, moltes d’aquestes pallisses van quedar gravades en el sistema de vídeo de seguretat de l’interior de la casa. En concret, Brahm va colpejar a Meenan al cap almenys 85 vegades i la va trepitjar unes altres 80.

La nit de l’assassinat, Brahm va colpejar a la seva parella mentre era al llit, va saltar sobre el seu cos i va continuar donant-li cops. En un moment donat, va agafar el sofà de la sala i el va deixar caure sobre el seu cos, després es va ficar al llit i es va quedar adormit.