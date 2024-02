Mor un futbolista a Indonèsia després de ser fulminat per un raig en meitat d’un partit

La tragèdia s’ha apoderat del futbol a Indonèsia. Septian Raharja, de 34 anys, ha mort després de rebre l’impacte d’un raig mentre disputava un partit amb el seu equip, FBI Subang, davant el FC Bandung a l’estadi iliwangi a Bandung, a la ciutat de Java Occidental.

Segons ha informat el mitjà local PRFM News, la víctima es va desplomar en el camp després de ser impactat pel raig, com es veu clarament en els vídeos que circulen per les xarxes socials. Un company seu també va ser impactat pel raig, però va tenir més fortuna i no va patir complicacions.

La resta de jugadors van anar ràpidament a atendre al futbolista, que va ser traslladat a l’Hospital Sariningsih de la ciutat de Bandung, però els metges no van poder fer res per salvar-lo i va morir minuts després. La família del jugador va decidir que no se li realitzés l’autòpsia després de l’ocorregut i segons el mitjà indonesi Chat News serà indemnitzada per part dels propietaris del camp de futbol on es va produir l’accident.

«Els representants del camp de futbol de Siliwangi van compensar la víctima per l’incident del raig. Esperem que la família de la víctima rebi força i fortalesa i que el difunt tingui el millor lloc davant dels ulls d’Allah SWT i tots siguem protegits per Allah SWT», van anunciar.

Fonts properes al fet asseguren que el raig va caure a les botes del futbolista i, per tant, hauria patit cremades a les cames i altres zones del seu cos provocant la seva mort.