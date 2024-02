Deu espècies en perill d’extinció per a les quals el 2024 pot ser el seu últim any

Els naturalistes temen que el 2024 sigui l’aó de l’extinció total de diverses espècies animals. Es tracta de grups molt reduïts i amenaçats que poden no veure els 2025. El |mitjà de comunicació Mirror ha recollit en un reportatge, basat en dades de National Geographic, quines són aquestes deu espècies en perill crític, que poden deixar d’existir en els propers onze mesos.

Rinoceront de Java

Amb poc menys de 70 d’aquests rinoceronts que queden a la terra, el rinoceront de Java és un dels animals més amenaçats que queden en estat salvatge. En general, es troben en el Parque Nacional Ujung Kulon a Indonèsia, i la seva supervivència es veu amenaçada per la destrucció del seu hàbitat i les malalties.

Vaca marina

La vaca marina és un tipus de cetaci amb una població estimada de menys de 10 exemplars. El seu risc d’extinció es redueix als humans, ja que sovint són capturades i ofegades en xarxes il·legals destinades a un altre peix en perill d’extinció conegut com la totoaba, la bufeta natatòria de la qual val molt al mercat negre.

Orangutan de Sumatra

Un altre animal l’existència del qual es veu amenaçada per l’home és l’orangutan de Sumatra. La població d’aquests simis està greument amenaçada a causa de la tala il·legal, les plantacions de palma oliera i la invasió humana. Actualment, només queden uns 14.000 individus i el seu hàbitat a les selves tropicals de Sumatra està disminuint ràpidament.

Tortuga carei

Les tortugues carei juguen un paper important en els nostres ecosistemes marins, però corren el risc de desaparèixer per complet a causa del comerç il·legal de les seves closques, que sovint s’utilitzen per fabricar joies i ornaments. Les tortugues carei també estan en risc a causa de la pèrdua d’hàbitats d’implantació i alimentació.

Goril·la de les terres baixes occidentals

Aquests goril·les, que normalment es troben a l’Àfrica central, a Angola, són en risc a causa de la caça furtiva, les malalties (particularment l’ebola) i la pèrdua d’hàbitat. La població de goril·les de les terres baixes occidentals ha disminuït ràpidament i, si bé es realitzen esforços de conservació, el camí cap a la recuperació sembla llarg.

Lleopard d’Amur

Amb només menys de 100 lleopards de l’Amur, l’espècie està en perill crític d’extinció. Això es deu principalment a factors induïts per l’home, perquè són caçats pel seu bonic pelatge i el seu hàbitat s’està perdent a causa de la tala, la construcció de carreteres i la infiltració de civils en l’àrea.

Elefant de Sumatra

La tala il·legal, les plantacions d’oli de palma i els conflictes entre humans i vida silvestre signifiquen que els elefants de Sumatra estan en perill crític d’extinció, amb una població que s’estima ha disminuït en un 80% en els últims tres quarts de segle.

Saola

Conegut com l’'unicorn asiàtic', el saola, també anomenat spindlehorn, és un dels mamífers més rars del món. Es desconeix la seva població exacta, però es creu que només queden unes quantes dotzenes d’ells, la qual cosa significa que els esforços de conservació són tot un desafiament.

Tigre malai

L’existència del tigre malai està amenaçada per factors induïts per l’home, com la caça furtiva per obtenir la seva pell, ossos i altres parts del cos, que s’utilitzen, en la medicina tradicional. La falta de preses i la pèrdua d’hàbitat també els posen en risc.

Tigre del sud de la Xina

Es considera que el tigre del sud de la Xina és funcionalment extint en estat salvatge, amb només un grapat en captiveri. Això es deu principalment a la destrucció dels hàbitats naturals de la regió, així com a la caça furtiva il·legal. S’estan duent a terme projectes de restauració de l’espècie, però el camí cap a la recuperació sembla incert.