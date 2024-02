Acord a la UE sobre les noves regles de dèficit i deute

El Consell de la UE i el Parlament Europeu han tancat aquest dissabte a la matinada un acord sobre les noves regles de dèficit i deute. El pacte entre els dos colegisladors per reformar les normes fiscals ha arribat menys de dos mesos després que els ministres d'Economia i Finances de la UE assolissin l'acord polític sobre les normes que limiten el dèficit i el deute. Tancar un acord amb l'Eurocambra abans del març era clau perquè les noves normes es puguin aprovar aquesta legislatura. De fet, ambdós colegisladors ja aspiraven a poder tancar un pacte a principis de febrer per tal que el Parlament Europeu ho pugui votar en el ple d'Estrasburg abans de les eleccions.

«Les noves normes garantiran unes finances públiques equilibrades i sostenibles, reforçaran l'atenció a les reformes estructurals i fomentaran les inversions, el creixement i la creació d'ocupació a tota la UE», diu el ministre de Finances belga, Vincent Van Peteghem, en un comunicat del Consell que celebra l'acord «equilibrat» que «permetrà una implementació ràpida».

Des del Parlament Europeu, l'eurodiputada socialista de Portugal Margarida Marques destaca «l'enfocament cas per cas» i la «flexibilitat» de les noves regles fiscals per «prevenir les polítiques d'austeritat».

Què s'ha pactat?

Les noves normes mantenen els objectius fiscals d'abans de la pandèmia: un dèficit del 3% i un deute inferior al 60% del PIB. Tot i això, introdueixen objectius individuals de quatre anys per a cada estat membre tot tenint en compte la situació de cada país. Aquest període es pot ampliar a set anys si els països es comprometen a aplicar reformes i inversions pactades amb la Comissió Europea amb la despesa neta primària com a variable de control.

Les noves normes també exigeixen una reducció anual mínima del deute d'un punt percentual als països més endeutats, els qui tenen un deute per sobre del 90%, com és el cas d'Espanya. L'ajustament serà del 0,5% en el cas dels estats que tenen un deute entre el 60% i el 90%. A més, l'acord preveu que els països amb un dèficit per sota del 3% l'hagin de continuar reduint fins a l'1,5% amb l'objectiu de crear un marge fiscal per fer front a possibles crisis.

Els estats que superin el llindar del 3% de dèficit hauran de fer un ajustament estructural del 0,4% anual i del 0,25% en cas que el camí cap a la reducció s'allargui fins a set anys. Les regles també preveuen un període transitori fins al 2027 per suavitzar l'impacte de la pujada de la càrrega dels interessos.

Ara per ara no se sap quan es començaran a aplicar les noves normes. La Comissió Europea està estudiant si es poden començar a aplicar en els pressupostos del 2025.

Entrarà en vigor el 2025

A l’espera de l’aprovació oficial al Consell i al Parlament Europeu, la Comissió Europea ja preveu que les normes es comencin a aplicar el 2025. En un comunicat per celebrar l’acord d’aquesta matinada, l’executiu comunitari diu que les regles «entraran en funcionament l'any vinent, sobre la base dels plans que presentin els estats membres a finals d'any».

«Això dona temps suficient als estats per preparar els seus plans», asseguren. El 2024 la vigilància fiscal es basarà en les recomanacions específiques de cada país ja emeses a la primavera de 2023, puntualitza la CE.