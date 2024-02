Un home triga 8 anys en construir una Torre Eiffel de 7 metres amb llumins i li deneguen el Rècord Guinness

Fer servir gairebé una dècada de la teva vida en construir una Torre Eiffel de set metres amb més de 700.000 llumins per «complir el somni» d’entrar al Llibre Guinness dels rècords i que te'l deneguin per culpa de la marca de llumins que has utilitzat. Sona a broma, però li ha passat a Richard Plaud, que ha explicat la seva història a The Times.

El gal va acabar el seu macroprojecte l’última setmana de desembre de 2023 i, desitjós que la publicació reconegués la seva feina, va presentar una sol·licitud per ingressar al prestigiós llistat que recull les fites més impressionants de la història. El Llibre Guinness dels rècords l’hi va denegar «sense ni tan sols examinar a fons la sol·licitud». «És decebedor, frustrant, incomprensible i no molt net», explica al diari britànic.

La raó exacta? Utilitzar uns llumins que no es poden comercialitzar. Plaud explica que va començar a construir la rèplica de la Torre Eiffel amb fòsfors convencionals, però el Guinness World Record recollia entre les seves condicions que els llumins no havien de comptar amb la seva punta roja inflamable i que la fusta «no ha de deformar-se fins el punt que havia de ser irreconeixible».

Richard Plaud va acabar fart d’haver de retallar una a una les puntes inflamables dels seus centenars de milers de llumins, pel que va contactar amb l’empresa fabricant de les mateixes perquè li entregués les varetes de fusta en capses de 15 kg. Plaud ha explicat, aquesta vegada al canal francès TF1, que no sabia que la seva decisió anava a ser motiu de desqualificació.

Davant d’aquest escenari, Plaud no es dona per vençut i vol que la seva creació sigui reconeguda d’alguna forma, per la qual cosa el seu objectiu ara és que aquesta tingui algun petit espai en els Jocs Olímpics de París d’aquest estiu.