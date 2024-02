El Tribunal Internacional de Justícia admet el cas sobre genocidi entre Rússia i Ucraïna

El Tribunal Internacional de Justícia (TIJ) ha admès a tràmit la demanda d’Ucraïna contra Rússia per «manipular la noció de genocidi» per tal de justificar la invasió. Així, ha desestimat les objeccions de Rússia, que haurà de respondre davant del TIJ, màxim tribunal de l’ONU i amb seu a La Haya. Per àmplia majoria dels 16 magistrats, el tribunal de les Nacions Unides no entra, per ara, en el fons de la qüestió, però sí que es considera competent en el cas, cosa a la qual s'oposa Rússia.

Moscou va al·legar que era un «deure» protegir la població russòfona d’Ucraïna. Aquest cas, iniciat per Kíiv, se centra en la interpretació de la Convenció sobre el Genocidi de 1948, que ha estat ratificada per Ucraïna i Rússia.

El tribunal, però no s’ha considerat competent per decidir si Rússia ha comès genocidi a Ucraïna o si el reconeixement de Moscou de les repúbliques independents de Donetsk i Lugansk violen la Convenció per la Prevenció i el Càstig del Genocidi, aprovada el 1948 i signada pels dos estats en guerra.

Un total de 32 països, inclosa la majoria de la Unió Europea, Canadà i Austràlia, defensen la jurisdicció del tribunal per pronunciar-se en la disputa entre Rússia i Ucraïna al voltant de la Convenció sobre el Genocidi.