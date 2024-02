Taylor Swift, Aitana i Bad Bunny, entre d’altres, deixen de sonar a TikTok per desacords entre Universal Music i la plataforma

Universal Music Group (UMG), una de les discogràfiques més grans del món, retira tot el seu catàleg de TikTok per desavinences en les negociacions que mantenia amb la plataforma. D’aquesta forma, les cançons d’artistes com Taylor Swift, Bad Bunny, Bad Gyal i Aitana, entre molts d’altres, deixaran d’escoltar-se en aquesta xarxa social, amb seu a Shangái.

Segons ha explicat el gegant de la indústria musical en una carta oberta, no hi haurà una prolongació del seu contracte de llicència amb TikTok, que va caducar el passat 31 de gener de 2024 i, d’ara endavant, es restringirà l’accés de la plataforma a les cançons de les seves artistes -entre qui s’inclou, per exemple, Rosalía al seu primer àlbum-.

I és que el grup Universal ha acusat a la xarxa social xinesa d’utilitzar tàctiques «intimidatòries» durant les negociacions per forçar un acord «menys just i amb menys valor» que el que mantenien ambdues companyies fins ara. Un nou contracte que incloïa canvis en les remuneracions als artistes i en la política de protecció contra l’IA.

«Les tàctiques de TikTok són òbvies: utilitzar el poder de la seva plataforma per danyar artistes vulnerables i provar d’intimidar-nos perquè acceptem un mal negoci que infravalora la música i defrauda als artistes i compositors, així com als seus fans. Mai no farem això», ha assenyalat el grup Universal en la missiva, assegurant que la plataforma eliminava «selectivament la música d’alguns dels nostres artistes en desenvolupament».

Pel que sembla, la ruptura en les negociacions va raure en «tres temes crítics» en els quals es mostraven en desacord: «Compensació adequada per als nostres artistes i compositors, protecció dels artistes humans dels efectes nocius de l’IA i seguretat en línia per als usuaris de TikTok.»

Respecte a la compensació, Universal ha recordat que TikTok tan sols representa l’1% dels seus ingressos totals, pel que ha qüestionat que la plataforma els pagui menys als artistes per les reproduccions i per l’ús de les seves cançons, tenint en compte el benefici que suposa per a ells. «TikTok està intentant construir un negoci basat en la música sense pagar un valor just per la música», ha assegurat.